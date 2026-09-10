9 ميداليات.. حصاد «كاراتيه الإمارات» في «آسيوية الشباب والناشئين»

اختتم المنتخب الوطني للكاراتيه مشاركته في النسخة الـ24 من بطولة آسيا للشباب والناشئين تحت 21 عاماً، بحصاد 9 ميداليات ملونة، بواقع ميداليتين ذهبيتين و7 برونزيات، في البطولة التي أسدل الستار عليها اليوم، واستضافتها العاصمة الأردنية عمّان منذ الثامن من سبتمبر الجاري.

وجاء الحصاد الإماراتي في نسخة 2026 تاريخياً من حيث عدد الميداليات، مقارنة بالنسختين الأخيرتين من البطولات الآسيوية للفئات العمرية، إذ لم يتجاوز الحصاد الإماراتي حاجز الميدالية البرونزية في نسختي الصين 2024 والفلبين 2025.

ونجح لاعبو المنتخب الوطني في ثاني أيام المنافسات في تعزيز غلتهم، بإضافة ميداليتين ذهبيتين ومثلهما من البرونز، إلى جانب 5 ميداليات برونزية حصدها نجوم المنتخب في اليوم الافتتاحي للبطولة.

وجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق كريم رامي، الذي أحرز المركز الأول في منافسات فردي «الكاتا» تحت 21 عاماً، وحبيبة ياسر، التي توجت بالمركز الأول في منافسات فردي «الكوميتيه» للآنسات لوزن تحت 48 كيلوغراماً.

كما شهد اليوم الثاني حصد خليفة الحجاج وبخيت أحمد برونزيتي منافسات فردي «الكوميتيه» للشباب، في وزني تحت 68 و55 كيلوغراماً على التوالي.

واكتمل حصاد اليوم الثاني بما حققه نجوم المنتخب في اليوم الافتتاحي، بعدما قدمت حبيبة ياسر أوراق اعتمادها مبكراً بحصدها برونزية منافسات فردي «الكاتا» للآنسات، فيما نجحت زميلتها رزان ميهوب في الجمع بين برونزيتي فئة الناشئات في منافسات فردي «الكاتا» و«الكوميتيه» لوزن تحت 47 كيلوغراماً.

وأكمل سلطان محمد ومحمد الكندي حصاد اليوم الأول بإضافة ميداليتين برونزيتين في منافسات فردي «الكوميتيه» للناشئين، في وزني تحت 51 و61 كيلوغراماً على التوالي.

وأثنى رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، على الإنجاز الذي حققه منتخبا «الكاراتيه» في آسيوية الأردن، وقال في تصريحات صحافية: «حصد 9 ميداليات متنوعة في حدث بحجم البطولات الآسيوية يمثل حصيلة أكثر من ممتازة»، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية في البطولات القارية تمثل تكريساً عملياً لنهج اتحاد الإمارات للكاراتيه، وتطبيقاً واقعياً لخططه وبرامجه الهادفة إلى الاهتمام بمنتخبات المراحل السنية، لتكون الرافد الحقيقي لدعم المنتخب الأول بالكفاءات الواعدة القادرة على رفع علم الإمارات عالياً على منصات التتويج في مختلف البطولات القارية والدولية.