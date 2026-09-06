سانشو على رادار نادٍ إماراتي.. «الصقور العربية» يفتح الباب أمام نجم مانشستر يونايتد

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن اهتمام نادي الصقور العربية، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، بالتعاقد مع النجم الإنجليزي جادون سانشو في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن سانشو، الذي يعد من أبرز اللاعبين المتاحين حالياً بالمجان، تلقى عرضاً للانضمام إلى نادي الصقور العربية، الذي تأسس عام 2023، ويتولى تدريبه لاعب وسط ليفربول السابق جونجو شيلفي.

وأضافت الصحيفة أن نادي الصقور العربية يوفر للاعبين المتاحين بالمجان، أمثال سانشو ورحيم سترلينغ وبول بوغبا وغيرهم، فرصة الانضمام إلى صفوفه للمحافظة على جاهزيتهم البدنية والفنية وخوض المباريات، إلى حين العثور على نادٍ جديد، أو الاستمرار مع الفريق بشكل دائم.

وأشارت «ميرور» إلى أن النادي، الذي يتخذ من دبي مقراً له، يضم في صفوفه وأجهزته الفنية عدداً من الأسماء التي سبق لها المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.