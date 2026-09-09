«كاراتيه الإمارات» يحصد 5 ميداليات في افتتاح بطولة آسيا للناشئين والشباب

حقق لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للكاراتيه، خمس ميداليات برونزية، في ختام اليوم الأول من منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 21 عاماً، المقامة حالياً في نسختها الرابعة والعشرين، في العاصمة الأردنية عمان ويسدل الستار عنها يوم غدٍ.

وجاءت الميداليات الإماراتية، عبر رزان ميهوب بحصدها برونزيتي منافسات فردي «الكاتا» للناشئات ومنافسات فردي «الكوميتيه» لوزن تحت 47 كيلوغرام، قبل أن تضيف زميلتها في المنتخب حبيبة ياسر برونزية فردي «الكاتا» للشابات، واتبعت بحصد كل من سلطان محمد، ومحمد الكندي برونزية فردي «الكوميتيه» لوزني تحت 52 و61 كيلوغرام على التوالي.

وأثنى رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، على بالمستوى الفني للبطولة، مشيداً بجهود الأردن في احتضان وإنجاح الحدث القاري، مشيراً إلى أن بطولات الفئات العمرية تشكل الركيزة الأساسية لمستقبل رياضة الكاراتيه في القارة الصفراء.