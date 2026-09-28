منتخب الكويت يبحث عن كسر عقدة خليجية عمرها 28 عاماً أمام عُمان

يدخل المنتخب الكويتي، غداً الثلاثاء (الساعة 21:30 بتوقيت الإمارات)، مواجهته المرتقبة أمام نظيره العُماني، في اللقاء الذي يجمعهما لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لـ«خليجي 26»، محمّلاً بإرث ثقيل وطموح في كسر عقدة تاريخية امتدت 28 عاماً، استعصت خلالها على أجيال متعاقبة من لاعبي «الأزرق» مهمة تحقيق الفوز على «الأحمر».

ويعود الانتصار الأخير للمنتخب الكويتي على نظيره العُماني إلى نوفمبر 1998، عندما فاز «الأزرق» بنتيجة 5-0 في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الختامية من منافسات «خليجي 14». ومنذ ذلك التاريخ، لم يتذوق المنتخب الكويتي طعم الانتصار على «الأحمر» خلال المواجهات السبع التالية، إذ حقق المنتخب العُماني الفوز في أربع مناسبات، مقابل ثلاثة تعادلات.

وشهدت «خليجي 15»، التي أقيمت في السعودية عام 2002، بداية العقدة التاريخية، عندما تغلب «الأحمر» العُماني على نظيره الكويتي 3-1، في مباراة سجل خلالها هاني الضابط «هاتريك» في الشباك الكويتية، فيما جاء هدف الكويت الوحيد عن طريق جاسم يعقوب.

واستضافت الكويت «خليجي 16» عام 2003، وشهدت المباراة تعادلاً سلبياً بين المنتخبين، قبل أن يتكرر المشهد ذاته في افتتاح «خليجي 19» التي استضافتها عُمان عام 2009.

واستعاد «الأحمر» العُماني لغة الانتصارات في «خليجي 22» عام 2014، التي أقيمت في السعودية، بعدما حقق فوزاً عريضاً على «الأزرق» الكويتي بخماسية نظيفة في ختام منافسات المجموعة الثانية، وسجل سعيد الرزيقي «هاتريك»، فيما أضاف زميله عبدالعزيز المقبالي هدفين.

وعاودت الكويت استضافة نسخة «خليجي 23» عام 2017، ليخسر «الأزرق» مجدداً أمام نظيره العُماني بهدف دون رد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة، بعدما سجل العُماني أحمد كانو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

وحملت المواجهة الأخيرة التي جمعت المنتخبين في افتتاح «خليجي 26» بالكويت عام 2024، عنوان التعادل الإيجابي 1-1، في مباراة فرّط خلالها «الأزرق» في فرصة التقدم بهدف سجله لاعبه يوسف ناصر في الدقيقة 34، قبل أن يتمكن المنتخب العُماني من إدراك التعادل سريعاً في الدقيقة 42 عن طريق عصام عبدالله.