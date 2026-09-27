المنتخب السعودي يعادل رقما دفاعيا غاب عنه 16 عاماً

نجح المنتخب السعودي، السبت، بفوزه على منتخب عُمان بثلاثية نظيفة، في تكرار إنجاز دفاعي لم يحققه منذ «خليجي 20»، تمثل في الحفاظ على شباكه نظيفة في أول مباراتين له من دور المجموعات، بعد أن استهل مشواره في النسخة الحالية «خليجي 27»، المقامة في جدة، بالفوز على المنتخب الكويتي بهدف دون رد.

وعادل المنتخب السعودي إنجازه الدفاعي الذي حققه قبل 16 عامًا في نسخة اليمن عام 2010، حين استهل المنتخب السعودي مشواره بالفوز برباعية نظيفة على صاحب الضيافة، المنتخب اليمني، قبل أن يحافظ على نظافة شباكه بالخروج بنتيجة التعادل السلبي في لقائه بالجولة الثانية أمام منتخب الكويت.

ولم يوفق المنتخب السعودي على مدار النسخ الخمس الماضية في تكرار إنجازه الدفاعي لعام 2010 على صعيد الحفاظ على نظافة الشباك في الجولتين الأولى والثانية، بعد أن استهل مشواره في «خليجي 21» بالبحرين بالخسارة أمام العراق بنتيجة (0-2)، وأتبعها في الجولة الثانية بالفوز على اليمن (2-0)، قبل أن يستهل مشواره في «خليجي 22» بالرياض بتعادل إيجابي في الجولة الأولى (1-1) أمام قطر، ومن ثم الفوز على البحرين في الجولة الثانية (3-0).

وتلقى خط الدفاع السعودي هدفًا في افتتاح مشواره في «خليجي 23» بالكويت، في مباراة فاز فيها «الأخضر» على أصحاب الضيافة (2-1)، وأتبعها في الجولة الثانية بتعادل سلبي مع منتخب الإمارات، قبل أن يتمكن «الأزرق» الكويتي من رد اعتباره في أولى جولات «خليجي 24» في الدوحة، بالفوز على السعودي بنتيجة (3-1)، إلا أن المنتخب السعودي سرعان ما استعادوا اتزانهم بالفوز في الجولة الثانية على البحرين (2-0).

وعاود المنتخب السعودي في «خليجي 25» بالبصرة انطلاقته القوية بالفوز في الجولة الافتتاحية على اليمن (2-0)، إلا أن «الأخضر» تعرض للخسارة في الجولة الثانية أمام أصحاب الضيافة، المنتخب العراقي، بالنتيجة ذاتها.

وحملت النسخة الأخيرة في «خليجي 26» بالكويت بداية متعثرة للمنتخب السعودي، بخسارته في الجولة الأولى أمام البحرين (2-3)، قبل أن يفوز «الأخضر» في الجولة الثانية بالنتيجة ذاتها (3-2) على حساب منتخب اليمن.

يُذكر أن المنتخب السعودي ضمن، بفوزه على عُمان، التأهل إلى الدور نصف النهائي في «خليجي 27»، بعدما عزز مركز الصدارة في مجموعته الأولى برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين عن ملاحقه منتخب العراق، الذي نجح السبت، ضمن الجولة الثانية، في انتزاع فوز صعب على حساب نظيره الكويتي بنتيجة (3-2)، ليودع «الأزرق» البطولة بتلقيه الهزيمة الثانية على التوالي، فيما يتمسك منتخب عُمان، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بآماله، التي تبقى مرهونة بقدرته على الفوز في مباراته الأخيرة على الكويت بنتيجة (3-0) أو أكثر، وانتظار هدية من المنتخب السعودي بالفوز على منتخب العراق.