«ثينك بيغ» يتحدى مسافة «الميل» في مضمار «ساراتوغا» الأميركي

يرتقي الجواد «ثينك بيغ» بشعار «غودولفين» إلى مسافة الميل (1600 متر عشبي) للمرة الأولى في مسيرته، حين ينشد سباق «كيلسو» للفئة الثالثة «جروب3»، الذي يقام اليوم على مضمار «ساراتوغا» الأميركي العريق.

الجواد ذو الأربع سنوات الذي يشرف على تدريبه مايكل ستيدهام، خاض سابقاً أربع مشاركات ناجحة دون هزيمة على صعيد سباقات السرعة والمسافات القصيرة (1100 متر)، من بينها انتصاران لافتان هذا الموسم ضمن سباقات الفئة الثانية «جروب2»، بتتويجه بلقب سباق «شاكرتاون» على مضمار «كينيلاند» في أبريل الماضي، وأتبعه بالفوز في شهر مايو بلقب سباق «توين سبايرز تيرف سبرينت» في يوم «كنتاكي ديربي».

كما سبق للجواد «ثينك بيغ» المنحدر من نسل الفحل «تويرلينغ كاندي»، تحقيق الانتصار على الأرضية الرملية على مسافة (1400 متر)، حين فاز بفارق ستة أطوال وربع الطول العام الماضي في سباق للخيول المبتدئة أقيم على مضمار «كولنيال داونز» الأميركي.

وعلق مدير إنتاج الخيول في «غودولفين»، مايكل بانهان، على استعدادات «ثينك بيغ» الأخيرة بقوله في تصريحات صحافية: «يخوض (ثينك بيغ) تحدي سباق (كيلسو) في مهمة تصحيح المسار، بعد أن خيب التوقعات في مشاركته الأخيرة جراء انطلاقة سيئة من البوابة، إذ خضع الجواد منذ ذلك الحين لتدريبات مكثفة، ونتوقع منه سلوكاً أفضل وأداءً أقوى».

وأضاف: «كنا نخطط منذ البداية لاختباره على مسافة الميل (1600 متر)، ونعتقد أنها الفرصة المناسبة تماماً له في اختبار سيفتح له خيارات جديدة، وفي حال عدم التأقلم على هذه المسافة سنعيده إلى سباقات السرعة».