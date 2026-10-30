«ترايثلون دبي T100» في الممزر 13 نوفمبر المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«ترايثلون دبي T100» اعتماد مواعيد انطلاق السباقات، وتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات المصاحبة، مع تواصل العد التنازلي لانطلاق الحدث، الذي تستضيفه منطقة الممزر على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل، وسط برنامج حافل بمنافسات الترايثلون وأنشطة اللياقة البدنية والفعاليات العائلية.

وتقام الفعالية بتنظيم ودعم من منظمة محترفي الترايثلون، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، وتعود في نسختها الثالثة ضمن فعاليات الدورة الـ10 من «تحدي دبي للياقة»، بمشاركة نخبة من الرياضيين المحترفين والهواة، إلى جانب مشاركين يخوضون تجربة الترايثلون للمرة الأولى، مع مجموعة من الأنشطة المصاحبة خارج مسارات السباقات.

ويتضمن برنامج المنافسات سباقات بمسافات مختلفة، تشمل السباحة قبالة ساحل الممزر، وركوب الدراجات الهوائية عبر جسر إنفينيتي، والجري في حديقة الممزر.

وتبدأ المنافسات السبت 14 نوفمبر، في الساعة 6:45 صباحاً، بسباق الترايثلون الأولمبي، الذي يتضمن 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتراً بالدراجات الهوائية، و10 كيلومترات جري، فيما ينطلق سباق السيدات المحترفات في الساعة 10:05 صباحاً، بمشاركة 20 من نخبة اللاعبات اللاتي يتنافسن على مسافة T100 البالغة 100 كيلومتر.

وتتواصل المنافسات الأحد 15 نوفمبر، إذ ينطلق سباق ترايثلون T100 في الساعة 6:45 صباحاً، ويتضمن كيلومترين سباحة، و80 كيلومتراً بالدراجات الهوائية، و18 كيلومتراً جري، فيما يقام سباق السبرينت ترايثلون في الساعة 10:45 صباحاً، لمسافة 750 متراً سباحة، و20 كيلومتراً بالدراجات الهوائية، وخمسة كيلومترات جري. كما تتوافر خيارات التتابع في سباقي السبرينت والمسافة الأولمبية، بما يتيح لأعضاء الفرق تقاسم مراحل السباحة وركوب الدراجات والجري، وتستضيف دبي هذا العام سباقاً احترافياً للسيدات، يجمع مجموعة من أبرز لاعبات الترايثلون في العالم، في منافسة تسبق نهائي بطولة العالم قطر T100 للترايثلون، المقررة إقامته في ديسمبر المقبل.