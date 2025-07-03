طرح تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أبوظبي 2025»

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية عن طرح تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2025 المُقدّمة من شركة القابضة (ADQ) عبر etihadarena.ae وticketmaster.ae.

وتشهد الفعالية مباراتين تحضيريتين قبل بداية الموسم الجديد بين فريقي نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز يومي الخميس والسبت 2 و4 أكتوبر المقبل في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي.

ويضم فريق نيويورك نيكس حالياً النجم جالين برونسون، المُشارك مرتين في مباريات كل النجوم؛ وكارل أنتوني تاونز، صاحب خمس مشاركات في مباريات كل النجوم؛ وميكال بريدجز، الذي تم اختياره ضمن فريق أفضل لاعبي الدفاع في الدوري عام 2022. وقد لعب كل من بريدجز وبرونسون في أبوظبي سابقاً ضمن صفوف المنتخب الأمريكي لكرة السلة، قبل بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023. كما سبق لتاونز المشاركة في مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2023 ضمن تشكيلة فريق مينيسوتا تمبروولفز.

ويتألق في فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز كل من جويل إمبيد، الفائز بجائزة كيا لأفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) عام 2023 والمشارك سبع مرات في مباريات كل النجوم؛ وبول جورج، صاحب تسع مشاركات في مباريات كل النجوم؛ وتيريس ماكسي، المشارك في مباراة كل النجوم عام 2024. ويعود إيمبيد هذا العام إلى أبوظبي بعد أن شارك سابقاً مع المنتخب الأمريكي لكرة السلة قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.