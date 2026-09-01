سبيت خاطر: الوصل فريق بطل رغم خسارة «الديربي»

أكد المحلل الرياضي، سبيت خاطر، أن الوصل فريق بطل، ومرشح للمنافسة على لقب دوري المحترفين، رغم خسارته أمام شباب الأهلي في الجولة الثالثة بهدف دون رد، مشيراً إلى أن الفريق قدّم مباراة جيدة ولم يكن يستحق الخسارة.

وقال سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم» إن الوصل في الموسم الحالي أفضل بكثير من الموسم الماضي، ويمتلك المقومات التي تساعده على المنافسة، موضحاً أن بصمة المدرب روي فيتوريا أصبحت واضحة منذ أول جولتين، وأن الفريق ظهر بصورة أكثر تنظيماً وتطوراً.

وأضاف: «أعتقد أن خبرة شباب الأهلي رجحت كفته في هذه المباراة، خصوصاً أن لديه مجموعة من اللاعبين الذين خاضوا مباريات كثيرة معاً، سواء في البطولات المحلية أو الخارجية. هذا الانسجام ظهر بشكل واضح في طريقة اللعب، وفي قدرة الفريق على التعامل مع تفاصيل المباراة».

وتابع: «إذا نظرنا إلى الأداء والفرص التي أتيحت للفريقين، أعتقد أن التعادل كان سيكون نتيجة عادلة إلى حد كبير، لأن الوصل لم يكن يستحق الخسارة، وقدم مستوى جيداً أمام فريق قوي مثل شباب الأهلي، لكن في مثل هذه المباريات، عندما تتقارب المستويات تظهر خبرة اللاعبين وجودتهم في التفاصيل الصغيرة، وهذا ما رجح كفة شباب الأهلي».

وعن الوصل، قال: «الفريق أفضل كثيراً من الموسم الماضي، لكن توجد بعض الملاحظات التي تحتاج إلى العمل عليها، خصوصاً في خط الدفاع، إضافة إلى بعض الفراغات التي تظهر خلال المباريات وعدم تركيز بعض اللاعبين أو عدم قيامهم بواجباتهم بالشكل المطلوب».