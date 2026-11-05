100 من أبرز نجوم السينما الهندية يشاركون في «آيفا»

تستعد جزيرة ياس في أبوظبي لاستقبال نخبة من ألمع نجوم السينما الهندية وصُنّاع الأفلام والموسيقى، ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مهرجان وحفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا 2027» (IIFA)، التي تُعدّ الأضخم في تاريخ الحدث، بمشاركة أكثر من 100 نجم وشخصية بارزة على مسرح عالمي واحد.

وتضم قائمة النجوم والشخصيات المرتقب حضورها كلاً من سلمان خان، وكاران جوهر، وفارون داوان، ومانيش بول، وأنانيا بانداي، وشاهد كابور، وكارينا كابور خان، وجانفي كابور، وراشميكا ماندانا، ونورا فتحي، وبانكاج تريباثي، وعلي فضل، وأبهيشيك بانيرجي، إلى جانب نخبة أخرى من أبرز نجوم وصُنّاع السينما الهندية.

ومن المنتظر أن تشهد «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس، يومَي 22 و23 يناير 2027، احتفالية فنية استثنائية تجمع كوكبة من نجوم السينما والموسيقى الهندية، في واحدة من أبرز الفعاليات الفنية والترفيهية المرتقبة في العاصمة أبوظبي.

وبدأ العد التنازلي لانطلاق احتفالية فنية استثنائية، مع استعداد نخبة من ألمع نجوم السينما الهندية للاجتماع مجدداً بجزيرة ياس في أبوظبي، ضمن عودة مرتقبة لمهرجان وحفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا»، في نسخة تُعدّ الأضخم والأكثر تألقاً في تاريخ الحدث.

وتستعد الدورة الـ27 من مهرجان وحفل توزيع جوائز «آيفا» لاستقطاب أكثر من 100 نجم من أبرز نجوم السينما الهندية، إلى جانب نخبة من صُنّاع الأفلام والمخرجين والشخصيات البارزة في صناعة السينما، وأيقونات الموسيقى والفنانين الاستعراضيين، يومَي 22 و23 يناير 2027، في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، وسط ترقب لاحتفالية غير مسبوقة تُعدّ الأكبر في تاريخ المهرجان.

وتضم قائمة المشاركين كوكبة استثنائية من كبار نجوم السينما الهندية والممثلين المعروفين والمخرجين الحائزين إشادات واسعة، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع، ونجوم الموسيقى ومقدمي الحفلات والفنانين المشاركين في العروض الفنية، في تجمع فريد من نوعه يجمع رموز صناعة السينما الهندية على مسرح عالمي واحد.