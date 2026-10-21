موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو 2026.. التوقيت والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، مساء الأحد المقبل 25 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027، في واحدة من أبرز مباريات الموسم وأكثرها جماهيرية.

وتكتسب مباراة ريال مدريد وبرشلونة أهمية خاصة في ظل المنافسة بين الغريمين التقليديين على صدارة الدوري الإسباني، إلى جانب الصراع التاريخي الذي يمنح مباريات الكلاسيكو اهتماماً استثنائياً من جماهير كرة القدم حول العالم.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني إقامة المباراة يوم الأحد 25 أكتوبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بتوقيت الإمارات ومصر والسعودية

تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في المواعيد التالية:

الإمارات: الساعة 12 منتصف الليل، مع بداية الاثنين 26 أكتوبر.

السعودية: الساعة 11 مساء الأحد.

مصر: الساعة 11 مساء الأحد.

إسبانيا: الساعة 9 مساء الأحد.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تمتلك شبكة «بي إن سبورتس» حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المنتظر نقل مواجهة الكلاسيكو عبر قنواتها الرياضية، فيما يمكن متابعة المباراة عبر خدمة «TOD» للمشتركين وفقاً لحقوق البث المتاحة.

برشلونة يستضيف ريال مدريد في قمة منتظرة

ويدخل برشلونة المواجهة وسط تحديات فنية بعد خسارته الأوروبية أمام باريس سان جيرمان، إلى جانب بعض الإصابات التي أثرت في خيارات الجهاز الفني، بينما يتطلع ريال مدريد إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في واحدة من أهم مباريات الموسم.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، في ظل وجود مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية في صفوف الفريقين، وفي مقدمتهم لامين يامال وكيليان مبابي، وسط ترقب لمواجهة هجومية مثيرة قد يكون لها تأثير مهم في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اهتماماً متزايداً بالتشكيل المتوقع للفريقين، وموقف اللاعبين المصابين، قبل انطلاق الكلاسيكو الذي يجمع بين اثنين من أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب في تاريخ كرة القدم الإسبانية.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، مساء الأحد المقبل 25 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027، في واحدة من أبرز مباريات الموسم وأكثرها جماهيرية.

وتكتسب مباراة ريال مدريد وبرشلونة أهمية خاصة في ظل المنافسة بين الغريمين التقليديين على صدارة الدوري الإسباني، إلى جانب الصراع التاريخي الذي يمنح مباريات الكلاسيكو اهتماماً استثنائياً من جماهير كرة القدم حول العالم.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني إقامة المباراة يوم الأحد 25 أكتوبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بتوقيت الإمارات ومصر والسعودية

تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في المواعيد التالية:

الإمارات: الساعة 12 منتصف الليل، مع بداية الاثنين 26 أكتوبر.

السعودية: الساعة 11 مساء الأحد.

مصر: الساعة 11 مساء الأحد.

إسبانيا: الساعة 9 مساء الأحد.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تمتلك شبكة «بي إن سبورتس» حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المنتظر نقل مواجهة الكلاسيكو عبر قنواتها الرياضية، فيما يمكن متابعة المباراة عبر خدمة «TOD» للمشتركين وفقاً لحقوق البث المتاحة.

برشلونة يستضيف ريال مدريد في قمة منتظرة

ويدخل برشلونة المواجهة وسط تحديات فنية بعد خسارته الأوروبية أمام باريس سان جيرمان، إلى جانب بعض الإصابات التي أثرت في خيارات الجهاز الفني، بينما يتطلع ريال مدريد إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في واحدة من أهم مباريات الموسم.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، في ظل وجود مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية في صفوف الفريقين، وفي مقدمتهم لامين يامال وكيليان مبابي، وسط ترقب لمواجهة هجومية مثيرة قد يكون لها تأثير مهم في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اهتماماً متزايداً بالتشكيل المتوقع للفريقين، وموقف اللاعبين المصابين، قبل انطلاق الكلاسيكو الذي يجمع بين اثنين من أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب في تاريخ كرة القدم الإسبانية.