3 فِرَق جديدة تنضم إلى دوري «الصالات».. والانطلاقة 2 أكتوبر

ينطلق في الثاني من أكتوبر المقبل موسم كرة قدم الصالات، الذي ينظمه ويشرف عليه اتحاد كرة القدم بمشاركة 10 فِرَق، بزيادة ثلاثة فِرَق عن الموسم الماضي، وهي فريق «أبوظبي للدفاع المدني» و«بيرنجيرف يونايتد» و«ستاليونز».

ويشهد موسم الصالات إقامة ثلاث بطولات، هي كأس السوبر وبطولة الدوري وكأس الإمارات.

وأعرب مدرب فريق البطائح لكرة قدم الصالات، عدنان الهولي، عن سعادته بزيادة عدد الفرق المشاركة في النسخة الجديدة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستمنح البطولة زخماً فنياً وجماهيرياً أكبر.

وقال الهولي إن زيادة عدد الفرق تمثل إضافة مهمة للمسابقة، خصوصاً أنها تعني خوض مباريات أكثر، وارتفاع عدد دقائق اللعب، إلى جانب منح الفرصة أمام مجموعة أكبر من اللاعبين لإثبات قدراتهم.

وأضاف: «كلما زاد عدد الفِرَق، ارتفع حجم المنافسة، وزادت المباريات والدقائق التي يحصل عليها اللاعبون، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على المستوى الفني للبطولة، وكذلك على عملية اكتشاف المواهب التي يمكن أن تشكل إضافة للمنتخب الوطني».

وعن استعدادات البطائح، أكد الهولي أن الفريق نجح في الحفاظ على حالة من الاستقرار الفني والإداري وعلى مجموعة اللاعبين، مشيراً إلى أن البطائح سيواصل حضوره كمنافس قوي على الألقاب، وقال: «نحن سعداء بالاستقرار الذي عملنا على تحقيقه في مختلف الجوانب، وفريق البطائح سيكون رقماً صعباً كعادته».

ويملك الهولي سجلاً حافلاً مع البطائح، إذ قاده في الموسم الماضي إلى تحقيق ثنائية الدوري وكأس الإمارات، ليرفع رصيده إلى 15 لقباً في مسيرته التدريبية، وهو رقم غير مسبوق بين مدربي كرة قدم الصالات في الإمارات، كما وصل مع البطائح إلى المباراة النهائية للمرة الـ20.

. كلما زاد عدد المشاركين ارتفع حجم المنافسة.