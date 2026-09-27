عموري يستعيد ذكريات «خليجي 21»: كنا نلعب للاستمتاع بعيداً عن التفكير في النتيجة

استعاد نجم منتخب الإمارات السابق عمر عبدالرحمن «عموري»، ذكريات تتويج «الأبيض» بلقب كأس الخليج العربي «خليجي 21»، التي أقيمت في البحرين عام 2013، مؤكداً أن أبرز ما ميّز المنتخب في تلك البطولة هو حرص اللاعبين على الاستمتاع بكرة القدم، بعيداً عن التفكير في نتائج المباريات، إلى جانب الأريحية التي منحهم إياها المدرب السابق مهدي علي داخل الملعب.

وقال عموري، خلال ظهوره، اليوم الأحد، في برنامج «خليجي كافيه» على قناة أبوظبي الرياضية، إن المنتخب امتلك آنذاك مجموعة من اللاعبين الذين كانوا يستمتعون بأدائهم داخل الملعب، وهو ما انعكس إيجاباً على نتائج الفريق، وأسهم في تتويجه باللقب الخليجي للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على العراق 2-1 في المباراة النهائية، بهدفين سجلهما عموري وإسماعيل الحمادي.

وأضاف: «رغم الضغوط التي كنا نواجهها، وإدراكنا أن اللاعب يكون دائماً تحت الضغط في جميع المباريات، سواء كانت ودية أو رسمية، فإن تلك المجموعة كانت تمتلك هدفاً واضحاً، يتمثل في اللعب من أجل الاستمتاع. وكنا، كلاعبين، نجتهد ونؤدي ما علينا داخل الملعب».

وأشار إلى أن المدرب مهدي علي كان يمنح اللاعبين قدراً كبيراً من الأريحية داخل الملعب، ما ساعدهم على تقديم أفضل مستوياتهم خلال البطولة.

وتطرق عموري أيضاً إلى مواجهة المنتخب أمام البحرين، مستضيف البطولة، التي انتهت بفوز «الأبيض» بهدفين مقابل هدف، سجلهما علي مبخوت وماجد حسن.

وشهد البرنامج نقاشاً بين نجوم المنتخب السابقين فيصل خليل وفهد مسعود وحمدان الكمالي، تناولوا خلاله أبرز ما ميّز الجيل الذي تُوّج بلقب «خليجي 21» عام 2013، كما تطرقوا إلى مشاركة المنتخب الوطني الحالية في بطولة «خليجي 27».