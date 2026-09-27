جدل رياضي حول فكرة ضم الأردن إلى كأس الخليج

شهد برنامج «الفريق التاسع»، الذي يقدمه يعقوب السعدي على قناة «أبوظبي الرياضية»، جدلاً رياضياً خلال الساعات الماضية بعد طرح اللاعب السعودي السابق والمحلل الفني حمد الدبيخي فكرة ضم المنتخب الأردني إلى بطولة كأس الخليج، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يضيف للبطولة من عدة جوانب، خصوصاً في ظل التطور الفني الكبير الذي شهدته الكرة الأردنية خلال الفترة الأخيرة، والذي قاد المنتخب الأردني إلى التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه.

وأشار الدبيخي إلى أن غياب النجوم الكبار عن البطولة يؤثر في الحضور الجماهيري، مطالباً بخفض أسعار تذاكر المباريات، ومؤكداً أن الحضور الجماهيري يمثل عاملاً أساسياً في نجاح الحدث.

وقال حمد الدبيخي: «البطولة الخليجية تخلو من المتعة لعدم وجود نجوم كبار يجذبون الجمهور للاستمتاع بمبارياتها، على غرار نجوم سابقين مثل لاعب المنتخب السعودي السابق يوسف الثنيان، والراحل فتحي كميل نجم المنتخب الكويتي السابق».

في المقابل، عارض المحلل الرياضي العُماني طلال العامري فكرة ضم المنتخب الأردني إلى البطولة، مشدداً على أهمية أن تبقى كأس الخليج بطولة خليجية بمشاركة المنتخبات الثمانية.

وأكد العامري أن موقفه لا يمثل تقليلاً من شأن المنتخب الأردني، الذي وصفه بالمنتخب الكبير، مشيراً إلى أنه يفتخر بما وصل إليه، باعتباره أحد أفضل المنتخبات في آسيا.

وأضاف: «بالنسبة لي، أؤيد أن تبقى البطولة خليجية مهما كانت الظروف، مع أهمية معالجة هذه الظروف».