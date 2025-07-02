كلباء يضم علي سالمين بصفقة "انتقال حر"

أعلنت شركة كلباء لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب الدولي علي سالمين لتمثيله في الموسم المقبل بعقد يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الوصل.

وسبق للاعب علي سالمين تمثيل فريق كلباء في النصف الثاني من الموسم المنصرم لدوري أدنوك للمحترفين، كما سبق له اللعب في صفوف الوصل لمواسم عدة، وفاز معه بثنائية كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين في عام 2024.

ويلعب سالمين في مركز لاعب الارتكاز كما ويجيد اللعب في خط الوسط.