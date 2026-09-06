«فورت فيرتوس» يفاجئ دبا الحصن.. ودايدو يحسمها بهدف مبكر

حقق فريق فورت فيرتوس فوزاً لافتاً على مضيفه دبا الحصن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب دبا الحصن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى، ليرفع رصيده إلى ست نقاط.

وسجل المهاجم الغاني مسيح دايدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة، بعد مجهود فردي مميز، تخطى خلاله عدداً من مدافعي دبا الحصن، قبل أن يضع الكرة داخل الشباك، مانحاً فريقه تقدماً مبكراً حافظ عليه حتى صافرة النهاية.

وحقق فورت فيرتوس، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى، نتيجة لافتة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين، ليؤكد قدرته على مقارعة فرق المقدمة، بعدما حصد ست نقاط خلال الجولات الثلاث الأولى.