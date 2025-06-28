مكاسب العين في مونديال الأندية «فنية ومعنوية ومالية»

ظفر نادي العين بمكاسب فنية ومعنوية حصدها من مشاركته في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، والتي اختتم فيها مشواره باحتلال المركز الثالث في المجموعة السابعة، خلف مانشستر سيتي المتصدر ويوفنتوس الوصيف، متقدماً على الوداد المغربي الذي حل في المركز الرابع.

وحصل العين على مكافأة مالية مجزية جراء مشاركته في المونديال بلغت 11.5 مليون دولار (9.5 ملايين دولار قيمة المشاركة في البطولة + مليونا دولار مكافأة الفوز على الوداد).

وقال تقرير تحليلي نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي العين، إن «الزعيم» لم يكتفِ بتقديم أداء مشرّف في المباراة الأخيرة التي جمعته بالوداد المغربي، بل كتب اسمه كأول نادٍ آسيوي يحقق فوزاً في النسخة التاريخية من البطولة التي تُقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً من مختلف قارات العالم.

وأوضح أن الفوز على الوداد الرياضي المغربي بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة، جاء تتويجاً لإصرار الفريق وروحه القتالية العالية، بعد بداية صعبة شهدت خسارتين قاسيتين أمام يوفنتوس الإيطالي (0-5) ومانشستر سيتي الإنجليزي (0-6).

وأضاف التقرير أن مكاسب العين لم تقتصر على الجانب الفني، بل شملت أيضاً تعزيز هوية النادي عالمياً، من خلال نجاح الحملة التسويقية للنادي خلال البطولة، والتي وُصفت بالأكثر تكاملاً من حيث المحتوى والتأثير، إلى جانب الحضور الجماهيري اللافت.

وذكر أن الفوز في الجولة الأخيرة أثار تفاعلاً رقمياً كبيراً من الجماهير العيناوية على منصات التواصل الاجتماعي، وأن اسم نادي العين تصدّر «الترند» في عدد من الدول العربية، بينما انتشرت صور ومقاطع فيديو تُظهر احتفالات اللاعبين مع الجماهير، في مشهد يعكس عمق الانتماء والعلاقة الاستثنائية التي تربط «الزعيم» بجمهوره.

وشهدت المباراة أمام الوداد، التي أُقيمت في واشنطن، تألقاً لافتاً من لاعبي العين، إذ حوّل الفريق تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، بعد أن افتتح الفريق المغربي التسجيل في الدقيقة الرابعة بواسطة مايلولو، قبل أن يُعادل القائد التوغولي لابا كودجو النتيجة عبر ركلة جزاء في الدقيقة (45+1)، ثم أضاف أليخاندرو كاكو الهدف الثاني في الدقيقة 50.

واختتم التقرير بالإشادة بالأداء القيادي للنجم لابا كودجو، الذي نال جائزة «رجل المباراة» نظير أدائه الحاسم في اللحظات المفصلية، ونجاحه في قيادة الفريق ميدانياً بثبات وثقة، مؤكداً أنه يجسد المعنى الحقيقي للقائد داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

شيوتاني يفتتح وكاكو يختتم.. سجل هدافي العين في المحفل العالمي

أليخاندرو كاكو. أ.ف.ب

سجّل تسعة لاعبين أسماءهم في القائمة الشرفية لهدافي فريق العين خلال مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، حيث توزعت أهدافهم بين تألق لافت في نسخة تاريخية عام 2018، ومحاولة لإثبات الذات في ظهور ثانٍ خلال النسخة الحالية.

وكان المدافع الياباني تسوكاسا شيوتاني أول من افتتح سجل أهداف العين في مونديال الأندية، خلال مواجهة تيم ويلنغتون النيوزيلندي في الدور الأول من نسخة 2018، التي انتهت بالتعادل 3-3 قبل أن يحسمها العين بركلات الترجيح. وشهدت المواجهة تسجيل شيوتاني إلى جانب كل من تونغو دومبيا وماركوس بيرغ. وفي الدور الثاني من النسخة نفسها، تغلب العين على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، جاءت بتوقيع محمد أحمد، وحسين الشحات، وبندر الأحبابي. وواصل الفريق تألقه في نصف النهائي أمام ريفر بليت الأرجنتيني، حيث تعادل 2-2، وسجل للعين كل من كايو لوكاس وماركوس بيرغ، قبل أن يحسم الفريق تأهله بركلات الترجيح.

وفي المباراة النهائية أمام ريال مدريد، خسر العين بنتيجة 4-1، وكان هدفه الوحيد من توقيع شيوتاني.

وأما في النسخة الحالية، فاكتفى العين بتسجيل هدفين فقط في ثلاث مباريات، وكلاهما جاء في مواجهة الوداد المغربي، عن طريق لابا كودجو من ركلة جزاء وأليخاندرو كاكو.

لابا كودجو: الفوز تجسيد لروح الانتماء والكبرياء

عبّر مهاجم فريق العين، لابا كودجو، المتوَّج بجائزة «رجل المباراة» في لقاء الوداد المغربي، عن فخره العميق بالمشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكداً أن الفوز جاء رد اعتبار للفريق، وتجسيداً لروح الانتماء والكبرياء التي يتمتع بها «الزعيم».

وقال لابا في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «أنا سعيد جداً بهذا الفوز، وفخور للغاية بتمثيل نادي العين في بطولة عالمية بهذا الحجم. لقد لعبنا اليوم من أجل كرامتنا، من أجل اسم النادي، ومن أجل جماهيرنا التي وقفت خلفنا بكل حب، رغم الخسارتين السابقتين».

وأضاف: «أهدي هذا الفوز لزملائي، والجهاز الفني، ولكل من ساندنا. الفوز لا يُقاس فقط بالنقاط، بل بالروح التي تظهر داخل الملعب، وقد برهنا على ذلك».

وتابع: «سنواصل القتال والعمل الجماعي، لأننا نؤمن بهذا الفريق، ونؤمن بأن جماهير العين تستحق منا الأفضل دائماً. هذه البطولة علّمتنا الكثير، وسنعود أقوى».

إيفيتش: أكدنا أننا فريق يرفض الاستسلام

أكد مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم منحته وفريقه دروساً ثمينة.

وقال إيفيتش في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «نعلم أن الطريق لايزال طويلاً، لكننا سنواصل العمل، وسنظل نقاتل من أجل نادينا، وجماهيرنا التي نكنّ لها كل الامتنان. هذه البطولة منحتنا دروساً ثمينة، وسنعود أقوى».

وعن مواجهة الوداد، قال: «بداية المباراة لم تكن سهلة، لكننا فهمنا سريعاً أنه يجب ألا نخشى شيئاً. لم نغيّر الكثير في أسلوبنا، فقط قمنا بما يلزم. أردنا أن نثبت لأنفسنا ولجماهيرنا أننا نملك القدرة على الفوز».

وتابع: «الفوز على الوداد هو خطوة معنوية مهمة، ويؤكد أننا فريق يرفض الاستسلام، ويتمسك بالأمل في تحقيق الفوز حتى اللحظة الأخيرة. أنا فخور بما قدّمه اللاعبون من التزام ورغبة في التعويض، رغم التحديات التي واجهناها أمام فرق عالمية».