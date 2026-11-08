مدرب العين إيفيتش: الإدارة تعرف احتياجاتنا في الانتقالات الشتوية

أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن إدارة النادي تعرف جيداً احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أن التواصل معها بشأن هذا الملف قد بدأ في وقت سابق وليس قبل مباراة الوحدة، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين، مفضّلاً عدم الكشف عن أية تفاصيل خاصة بهذا الشأن.

وقال إيفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «سنحتفظ بهذا الأمر لأنفسنا وفي نطاقنا الخاص، ولن يتم الكشف عن تفاصيل هذا التواصل، لكن الإدارة على دراية تامة بالأمر، وبالنسبة لي، فإن الموضوع ليس وليد هذه المباراة، بل يعود إلى ما قبل ذلك».

ويأتي حديث مدرب العين في وقت يعاني فيه الفريق من تراجع الفاعلية الهجومية وصعوبة استثمار الفرص أمام المرمى، لا سيما بعد رحيل هدافه التاريخي لابا كودجو، إلى جانب غياب المغربي سفيان رحيمي بداعي الإصابة، ما قلّص الخيارات الهجومية المتاحة أمام الجهاز الفني.