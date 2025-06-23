خلود الظاهري: بطولة الدراجات الافتراضية نقلة نوعية في أساليب تنظيم السباقات

عبّرت عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، المهندسة خلود الظاهري، عن فخرها بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من بطولة الإمارات للدراجات الهوائية في السباقات الافتراضية التي نظمها الاتحاد، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «ماي ووش»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس رؤية الاتحاد في تبنّي أحدث الحلول التقنية لخدمة وتطوير رياضة الدراجات في الدولة.

وقالت الظاهري لـ«الإمارات اليوم»: «فخورون بإطلاق هذه البطولة الافتراضية الأولى من نوعها على مستوى الدولة، والتي تمثّل نقلة نوعية في أساليب تنظيم السباقات، وتفتح آفاقاً جديدة لمشاركة أوسع، وتمكين أكبر للدراجين من مختلف الفئات».

وأضافت: «نجاح البطولة جاء نتيجة لتعاون مثمر بين اتحاد الإمارات الدراجات و(ماي ووش)، اللذين قدما منصة تقنية متطورة ساعدت في خلق بيئة تنافسية متميزة، تجمع بين الابتكار والمتعة، وتواكب تطورات المشهد الرياضي العالمي».

وتابعت الظاهري: «شهدنا تنظيماً احترافياً للتصفيات والمراحل النهائية، التي أقيمت في نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، ومضمار زايد للدراجات في الشارقة، وسط مشاركة قوية من أبرز الأندية والفرق الإماراتية، كما كانت النهائيات حافلة بالحماسة، وشهدت حضوراً رسمياً مميزاً».

وتوجهت الظاهري بالشكر لكل الجهات الداعمة، قائلة: «نتقدم بخالص الشكر لشركائنا في النجاح: (ماي ووش)، ونادي أبوظبي للدراجات، وجميع الأندية والفرق والجهات التي أسهمت في هذا الإنجاز، وهذه البطولة أثبتت أن رياضة الدراجات في الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل».

وختمت تصريحها بتأكيد التزام الاتحاد بمواصلة العمل على تنظيم فعاليات مبتكرة، تسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، واكتشاف وصقل المواهب الوطنية في هذه الرياضة الحيوية.