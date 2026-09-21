المرزوقي يدشّن مشاركة الدراجات الإماراتية في بطولة العالم غداً

يدشّن نجم المنتخب الوطني، حارب المرزوقي، غداً، مشاركة الدراجات الإماراتية في بطولة العالم المقامة في مونتريال الكندية، عندما يخوض سباق الفردي ضد الساعة لفئة تحت 23 سنة، ليبدأ مشوار المنتخب في المونديال، قبل مشاركة بقية الدراجين في سباقات الفردي العام، الخميس والجمعة المقبلين.

ووصل منتخب الدراجات إلى مونتريال بعد ختام معسكره الإعدادي في برومون، الذي انطلق في الثامن من سبتمبر الجاري، ضمن التحضيرات للبطولة، إذ خضع الدراجون لبرنامج إعداد مكثف قبل الانتقال إلى مقر المنافسات.

ويمثل المنتخب في البطولة أربعة دراجين، هم: محمد العليلي وحارب المرزوقي في فئة تحت 23 سنة، وسيف الغاوي وسلطان الحمادي في فئة الشباب.

وتأتي المشاركة في بطولة العالم ضمن برنامج إعداد دراجي المنتخب ورفع مستوى الاحتكاك الدولي، من خلال التنافس مع نخبة من أبرز الدراجين في فئتي الشباب وتحت 23 سنة، إلى جانب اكتساب المزيد من الخبرات في واحدة من أهم بطولات الدراجات على المستوى العالمي.