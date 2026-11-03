5 درّاجين جدد ينضمون إلى المنتخب استعداداً للاستحقاقات المقبلة

أعلن اتحاد الدراجات انضمام خمسة دراجين جدد إلى صفوف المنتخب الوطني، في إطار جهود الاتحاد لتعزيز صفوف المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة اللاعبين، استعداداً للاستحقاقات والبطولات المقبلة.

وعقد الاتحاد اجتماعاً مع الدرّاجين الجدد، وهم راينهاردت غايسر، وماكسيم أوريخوف، وكيريل ميلر، ونيكولاي أسيموفيتش، وإبراهيم الرفاعي، بحضور رئيس الاتحاد، منصور بوعصيبة، وعضو مجلس الإدارة، مبارك بوعصيبة، والمدير الفني، فاتشيه زادوريان، ومدير المنتخبات الوطنية، محمد بن شفيع.

وشهد الاجتماع تمت مناقشة استعدادات الدرّاجين للمرحلة المقبلة، ومتطلبات انخراطهم في برامج إعداد المنتخب الوطني، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم الفنية والبدنية للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الاتحاد الرامية إلى دعم المنتخبات الوطنية بعناصر جديدة، وتعزيز قدراتها التنافسية.