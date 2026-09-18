الشامسي: مكافحة مخاطر المنشطات الرياضية تتطلب جهداً استباقياً

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن مواجهة مخاطر المنشطات الرياضية تتطلب نهجاً استباقياً يقوم على التوعية والوقاية وتكامل جهود الجهات الرياضية والصحية والأمنية والتعليمية، بما يحمي صحة الرياضيين ويصون نزاهة المنافسات، وذلك خلال ملتقى مكافحة المنشطات في الرياضة، الذي نظمته شرطة دبي، أمس، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، ومجلس دبي الرياضي، تحت شعار «نحمي الرياضة.. نحمي المجتمع»، في نادي ضباط شرطة دبي.

وأكد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، اللواء بدران الشامسي، أن تنظيم الملتقى يُجسّد المسؤولية المشتركة في حماية صحة الرياضيين ومستقبلهم، وصون نزاهة المنافسات، وترسيخ قيم الشفافية والعدالة، وقال خلال الملتقى: «إن مكافحة المنشطات تتطلب جهداً استباقياً يقوم على التوعية والوقاية، بما يساعد الرياضيين على اتخاذ القرارات الصحيحة المرتبطة بالأدوية والمكملات والمواد التي تدخل إلى أجسادهم».

وأضاف: «الرياضة أصبحت قطاعاً عالمياً مؤثراً تتداخل فيه الجوانب الصحية والمجتمعية والأمنية والتشريعية والأخلاقية، الأمر الذي يجعل مكافحة المنشطات مسؤولية تتطلب تكامل جهود الجهات الرياضية والصحية والأمنية والتعليمية، إذ إن حماية المجتمع تبدأ من رفع مستوى الوعي، خصوصاً بين الشباب والناشئين والرياضيين».

من جهتها، قالت رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر: «إن عام 2027 يُمثّل محطة مهمة في مسيرة تطوير هذه المنظومة، في ظل تحديثات تتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية والقانونية في مجال مكافحة المنشطات».

وأضافت: «مسؤولية الرياضة النظيفة لا تقع على الرياضي وحده، وإنما تشمل المدربين والأطباء والأجهزة الفنية والإدارية والأندية والاتحادات والأسر، والهدف من مكافحة المنشطات هو حماية صحة الرياضي، وضمان حقه في المنافسة العادلة، وصون نزاهة الرياضة».

وتضمن الملتقى جلسات ومحاضرات متخصصة تناولت أحدث التطورات العلمية والطبية والقانونية في مجال مكافحة المنشطات، وقدمت المدير العام لمكافحة المنشطات، الدكتورة فيرونيكا لوجينوفا، عرضاً حول التطورات العلمية والطبية في هذا المجال، والمواد الحديثة المستخدمة في الرياضة، إضافة إلى حقوق ومسؤوليات الرياضيين، والتجارب الدولية، وأفضل الممارسات.

كما ألقت رئيس قسم إدارة النتائج في الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، الدكتورة فلريا جريمن، محاضرة تناولت الجوانب القانونية والتأديبية لقضايا المنشطات، والاستثناءات الخاصة بالاستخدام العلاجي، والإجراءات المرتبطة بها.

وشهد الملتقى كذلك معرضاً توعوياً بمشاركة 11 شركة طبية وصحية ورياضية، استهدف الشباب والرياضيين ولاعبي الأندية والمراكز الرياضية، بهدف تقديم رسائل وبرامج توعوية، تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات.

شرطة دبي تطلق 14 فعالية للدرّاجات الهوائية على مدار 8 أشهر

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي برنامج «فعاليات الدرّاجات الهوائية» للموسم الرياضي الجديد، الذي يتضمن 14 سباقاً وفعالية تمتد على مدار ثمانية أشهر، ضمن برنامج متنوع يجمع بين المنافسات الرياضية والفعاليات المجتمعية، بالتعاون مع اتحاد الدرّاجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.

ويشتمل البرنامج على «تحدي شرطة دبي للتريثلون»، وسباق «فخورين بالإمارات»، و«سباق الروح الإيجابية»، وفعالية «Ride with Police»، و«تحدي الدرّاجات الجبلية»، إلى جانب دورة الألعاب الرمضانية، و«بطولة الدولة فخورين بالإمارات UCI».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي حضره مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، اللواء بدران سعيد الشامسي، ومدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، العميد عبيد مبارك الكتبي، ونائب مدير الإدارة العامة للتدريب، العميد الدكتور جاسم الملا، وعضو مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات الهوائية، مبارك محمد بوعصيبة، ومدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، علي عمر.