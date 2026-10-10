من شاطئ الممزر.. شرطة دبي تطلق بطولة الترايثلون

تنطلق غداً في حديقة شاطئ الممزر في دبي منافسات النسخة الأولى من «بطولة شرطة دبي للترايثلون»، التي تجمع بين السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري، وتندرج ضمن الجولات التأهيلية لبطولة العالم المقررة في مدينة هامبورغ الألمانية خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر 2027.

وأعلنت اللجنة المنظمة تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى الدراجين بنادي ضباط شرطة دبي في منطقة الجداف، موضحة أن السباق ينطلق عند الساعة السادسة والنصف صباحاً، تحت مظلة اتحاد الإمارات للترايثلون، بعد إدراجه رسمياً ضمن أجندة الاتحاد الدولي للعبة.

وشهد المؤتمر حضور أعضاء اللجنة المنظمة، الرائد المهندس محمد عمر المهيري، والنقيب يوسف ميرزا الحمادي، والملازم أول عبدالعزيز الحمادي، إلى جانب مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، عيسى المرزوقي، وعدد من الضباط والإعلاميين وممثلي الجهات الراعية والشريكة.

وتتضمن البطولة سباقات السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري، وتستهدف إتاحة الفرصة أمام الرياضيين من مختلف المستويات والقدرات لخوض تجربة تنافسية تجمع بين التحمل واللياقة البدنية.

وتراوح رسوم التسجيل بين 100 و200 درهم، وفقاً لفئات المنافسة، بحسب اللجنة المنظمة.