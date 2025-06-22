العين والسيتي.. لقاء يتجدد ومواجهة ثانية بين ربيعة ومرموش

تترقّب جماهير فريق العين الموقعة النارية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في الخامسة من صباح فجر الإثنين بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الثانية من كأس العالم للأندية لكرة القدم على استاد "مرسيدس-بنز" في أتلانتا، في لقاء يُعد محطة مفصلية لـ"الزعيم" الباحث عن استعادة هيبته.

ورغم أن المواجهة تبدو تاريخية لكنها ليست الأولى بين الفريقين، فقد سبق أن التقيا ودياً عام 2014 خلال افتتاح استاد هزاع بن زايد، وانتهت لصالح السيتي بثلاثية دون رد، في مواجهة تركت أثراً في ذاكرة الجماهير العيناوية.

وتحمل المباراة نزالاً مصرياً خاصاً بين مدافع العين رامي ربيعة ونجم مانشستر سيتي عمر مرموش، في تجددٍ لصراع بدأ منذ 8 سنوات، حين تواجها للمرة الأولى في كأس مصر 2017، خلال مباراة الأهلي أمام وادي دجلة، والتي انتهت بفوز كبير للأهلي 4-1.

ويحمل اللقاء بعداً إضافياً يتمثل في صراع زملاء سابقين بمنتخب مصر، باتا اليوم خصمين في واحدة من أهم بطولات الأندية العالمية.. فهل ينجح رامي ربيعة في إيقاف مواطنه مرموش ومنع "القمر السماوي" من الوصول إلى شباك "الزعيم"؟.