كشاف «السيتي» يرصد فريق العين.. دقة في التسديد وتفوق بالمواجهات الثنائية

رصد كشاف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ديفيد كلايتون، نقاط القوة والضعف في فريق العين، وذلك بعد متابعة مواجهة «الزعيم» ويوفنتوس الإيطالي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، بهدف تحليل أداء المنافسين الذين سيواجههما السيتي تباعاً، بدءاً بالعين في الجولة الثانية المقررة في الخامسة فجر الإثنين بتوقيت الإمارات، ثم يوفنتوس في الجولة الختامية يوم الخميس المقبل. وأظهر التحليل الذي نشره النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، نقاط القوة في فريق العين على الرغم من الخسارة الثقيلة، حيث لفت إلى أن «الزعيم» قدّم مردوداً جيداً على مستوى التسديد، مقارنة بيوفنتوس، وأن «اليوفي» سدد 16 كرة مقابل تسع للعين، إلا أن العين تفوق من حيث الدقة، مسجلاً خمس تسديدات على المرمى، مقابل سبع للإيطاليين.

وأشار التقرير إلى تفوق العين في عدد المواجهات الثنائية داخل الملعب، إذ فاز بـ45 مواجهة مقابل 36 ليوفنتوس، إلا أن التقرير أشار إلى أن «الزعيم» لم ينجح في تحويل هذا التفوق إلى فاعلية ملموسة خلال سير اللقاء.

ولفت التحليل إلى أن المهاجم التوغولي لابا كودجو، كان الأخطر على مرمى يوفنتوس، بعدما سدّد كرة قوية تصدى لها الحارس دي غريغوريو. وذكر أن لابا يُعدّ من أبرز عناصر القوة الهجومية في العين، وأنه يمتلك سجلاً تهديفياً لافتاً، بتسجيله 140 هدفاً في 173 مباراة، خلال مشواره مع العين.

أما على مستوى نقاط الضعف، فرصد التحليل اعتماد العين على خطة دفاعية 5-3-2 في محاولة واضحة لاحتواء الضغط الإيطالي داخل منطقة الجزاء. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية لم تؤتِ ثمارها، إذ وقع الفريق في فخ الهجمات المرتدة أكثر من مرة، وهو ما استغله يوفنتوس بفاعلية. وأشار التحليل إلى أن دفاع العين كان سهل الاختراق خلال اللقاء، نتيجة اعتماد يوفنتوس على التمريرات الدقيقة والمتقنة بعد خوضه اللقاء بتشكيل 3-4-3 المرن، مع استخدام الأجنحة بفاعلية عبر أندريا كامبياسو، وألبرتو كوستا.