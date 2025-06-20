نادي الوحدة يتعاقد مع المدرب البرتغالي مورايس

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تعاقدها مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس ليتولى تدريب «العنابي» بداية من الموسم المقبل.

وسيخلف مورايس المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش الذي قاد الفريق في الموسم الماضي.

ويرتبط مورايس بصداقة كبيرة مع الأسطورة جوزيه مورينيو، وعمل معه في ثلاثة أندية.

ويمتلك المدرب المولود في أنغولا خبرات تدريبية كبيرة أبرزها عمله مساعداً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب أندية إنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي، كما أنه تولى تدريب العديد من الأندية العربية، وهي الشباب والحزم والهلال في السعودية، والترجي التونسي.

وحقق مورايس ستة ألقاب طوال مسيرته التدريبية، هي الدوري الكوري الجنوبي مرتين مع تشونبوك هيونداي في 2019 و2020، ولقب كأس كوريا الجنوبية مع الفريق نفسه في 2020، وفاز بلقب الدوري السعودي مع الهلال في 2021، وكأس السوبر السعودي مع الشباب في 2015، وأخيراً كأس إيران مع سيباهان في 2024.