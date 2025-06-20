«الترجي التونسي» يدخل الامتحان المونديالي الثاني بـ «سجل ليس مشجعاً»

يبحث الترجي التونسي عن تعويض خسارته الأولى في كأس العالم للأندية بكرة القدم، حين يواجه لوس أنجلوس إف سي الأميركي، غداً، في الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، على ملعب جيوديس بارك في ناشفيل، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، في مباراة تعني نهاية المشوار بنسبة كبيرة للخاسر.

قبل السقوط أمام فلامنغو البرازيلي صفر-2 في الجولة الأولى، حقق الترجي سلسلة من 11 مباراة متتالية من دون خسارة في مختلف المسابقات، وهو يأمل العودة إلى هذه السكة أمام فريق خسر بدوره المباراة الافتتاحية أمام تشلسي الإنجليزي صفر-2.

لكن سِجل الترجي في كأس العالم للأندية ليس مشجّعاً، إذ خسر خمساً من مبارياته السبع في المسابقة، مع فوزه بمباراتين لتحديد المركز الخامس، واحدة منهما أمام فريق من أميركا الشمالية.

ويأمل الجمهور التونسي أن يكون لاعب الوسط البرازيلي يان ساس على الموعد، إذ لم يسبق أن خسر فريقه في أي مباراة سجل فيها (فاز في 26 مباراة وتعادل في 6)، لكنه سيكون أمام امتحان صعب بمواجهة حارس المرمى الفرنسي المخضرم هوغو لوريس.

وأمام فلامنغو، فشل الترجي في التسديد أكثر من مرتين نحو المرمى، ويحتاج مدربه ماهر الكنزاري إلى إيجاد الحلول في تشكيلته التي لم يُعززها بصفقات كبيرة قبل انطلاق المسابقة.

ويبقى الجزائري يوسف بلايلي أخطر لاعبي الترجي على الصعيد الهجومي، وهو الذي سجل 18 هدفاً، وقدّم 16 تمريرة حاسمة في 34 مباراة ضمن مختلف المسابقات هذا الموسم. ومن الممكن أن يلعب العاجي عبدالرحمن كوناتي دوراً أساسياً، بعدما حرّك خط الوسط بعد دخوله في المباراة الماضية.

في المقابل، يدخل لوس أنجلوس إف سي المباراة بسجل مشابه لمنافسه، إذ لم يخسر في 10 مباريات قبل سقوطه أمام تشلسي (فاز في 5 وتعادل في 5).

وستكون المواجهة بالنسبة إلى النادي الذي تأسس عام 2014 ولا يملك خبرة كبيرة، الأولى مع فريق إفريقي.

ومن المرتقب أن يشارك لاعب الوسط النروجي الشاب أودين تياغو للمرة الأولى مع لوس أنجلوس منذ غيابه عن الملاعب لشهرين، إذ جلس على مقاعد الاحتياط في المباراة الماضية من دون أن يلعب.

مواجهة خاصة لجورجينيو

وفي المجموعة عينها، سيحاول تشلسي ضمان التأهل من بوابة فلامنغو في المباراة التي تقام (الساعة 22:00 مساء اليوم بتوقيت الإمارات)، ومواصلة نتائجه المميزة بعدما وصل إلى تسعة انتصارات في آخر 10 مباريات، ساعدته في حجز مقعد بين الأربعة الأوائل في الدوري، والتتويج بلقب مسابقة كونفرنس ليغ.

وستكون هذه ثالث مواجهة لتشلسي أمام فريق برازيلي ضمن المسابقة (فاز مرة وخسر مرة)، في حين لعب فلامنغو مباراة واحدة أمام فريق إنجليزي، انتهت بالخسارة أمام ليفربول صفر-1 في نهائي نسخة 2019.

وسيكون بايرن ميونيخ الألماني أمام امتحان جديّ بعد «نزهة» مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي وفوزه عليه 10-صفر، وذلك حين يواجه بوكا جونيورز الأرجنتيني على ملعب هارد روك ستاديوم في المجموعة الثالثة (الساعة 5 فجر يوم السبت بتوقيت الإمارات).

وقال قائده حارس المرمى العملاق مانويل نوير قبل المواجهة «نحن نستعد لجهد مكثّف ومركّز من خلال تحليل دقيق لمنافسينا لتحديد أسلوبنا في المواجهة».

وأضاف «الوتيرة ترتفع بسرعة، لكننا نحرص على تخفيف الحمل التدريبي تدريجياً في اليوم الذي يسبق المباراة، خصوصاً تحت شمس ميامي الحارقة».

وقال مدربه البلجيكي فانسان كومباني إن «المباراة ضد بوكا جونيورز ستكون قمة دور المجموعات»، مضيفاً في مؤتمر صحافي: «إنه صدام بين التقاليد الأوروبية والأميركية الجنوبية. حتى لو لم أكن مدرباً لبايرن ميونيخ، كنت سأتمنى حضورها».