جاردين: نملك القدرات لتقديم مباراة كبيرة أمام يونايتد

أكد البرتغالي أندريه جاردين، المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة فريق يونايتد، مشدداً على أن «الفرسان» يمتلكون جميع القدرات اللازمة لتقديم مباراة كبيرة، في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

ويلتقي شباب الأهلي مع يونايتد عند الساعة 5:45 من مساء بعد غدٍ الخميس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في مباراة يسعى خلالها شباب الأهلي إلى العودة إلى طريق الانتصارات، عقب خسارته أمام الجزيرة 1-3 في الجولة الماضية، وهي الخسارة الأولى للفريق في المسابقة هذا الموسم.

وقال جاردين، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «نخوض مباراة أخرى مهمة في سباق الدوري أمام منافس يستحق كل الاحترام، ونعرف أنها ستكون مواجهة صعبة، لكننا نتمتع بكل القدرات اللازمة لتقديم مباراة كبيرة».

وأضاف: «الفريقان سيدخلان المباراة بحثاً عن الفوز، وأتمنى أن نقدم مواجهة جيدة وممتعة للجماهير، وأن نظهر بالمستوى الذي نطمح إليه».

وتحدث جاردين عن تحضيرات شباب الأهلي، مؤكداً أن ضغط المباريات يمثل جزءاً طبيعياً من الموسم الطويل، وأن الجهاز الفني وضع هذا الأمر في حساباته منذ فترة الإعداد.

وقال: «ضغط المباريات جزء لا يتجزأ من موسم طويل، ونحن نتحضر لمثل هذه الظروف. استفدنا من الوقت المتاح لتجهيز اللاعبين، وأعتقد أننا مستعدون بصورة جيدة للغاية للمباراة».

وكان شباب الأهلي قد حقق ثلاثة انتصارات متتالية في بداية مشواره بالدوري، قبل أن يتعرض لخسارته الأولى أمام الجزيرة في الجولة الرابعة، ليتوقف رصيده عند تسع نقاط، ما يزيد من أهمية مواجهة يونايتد في سعي الفريق للبقاء قريباً من صدارة الترتيب.