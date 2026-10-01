بعد الفوز على ريال مدريد وبرشلونة.. فريق دبي لكرة السلة يواجه فنربخشة في إسطنبول

يتطلع فريق دبي لكرة السلة إلى مواصلة بدايته القوية في الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ» لموسم 2026-2027، عندما يحل ضيفاً على فنربخشة التركي في إسطنبول، الجمعة، في (الساعة 21:45 بتوقيت الإمارات)، ضمن الجولة الثالثة من الموسم المنتظم، في رابع مواجهة تجمع الفريقين خلال فترة زمنية قصيرة.

ويدخل فريق دبي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره الأوروبي بانتصارين متتاليين على أرضه في «كوكاكولا أرينا»، على حساب ريال مدريد وبرشلونة، ليبعث برسالة مبكرة حول قدرته على المنافسة في ظهوره الجديد بالمسابقة.

وفاز فريق دبي على ريال مدريد 78-77 في الجولة الأولى، قبل أن يتفوق على برشلونة 94-87 في الجولة الثانية، ليحقق العلامة الكاملة في أول مباراتين ويؤكد جاهزيته لخوض تحديات المستوى الأعلى في القارة الأوروبية.

وتكتسب مواجهة فنربخشة أهمية إضافية، كونها الأولى لدبي خارج أرضه هذا الموسم في اليوروليغ، وفي واحدة من أبرز صالات كرة السلة الأوروبية، ما يضع الفريق أمام اختبار جديد بعد انتصارين لافتين في بداية مشواره.

وتعيد المباراة إلى الواجهة منافسة باتت مألوفة بين الفريقين، بعدما التقيا مرتين في اليوروليغ الموسم الماضي، حيث حقق فريق دبي الفوز في المباراتين، بنتيجة 93-69 في إسطنبول، و92-81 في دبي.

كما تجدد اللقاء بين الفريقين قبل انطلاق الموسم الحالي، عندما فاز فنربخشة على دبي 85-77 في مباراة تحديد المركز الثالث بالنسخة الافتتاحية من «السوبركاب» الأوروبي التي أقيمت في أبوظبي.

ويملك دبي بذلك انتصارين مقابل فوز واحد لفنربخشة في المواجهات الثلاث السابقة، قبل أن يلتقي الفريقان مجدداً في اختبار أوروبي جديد.

ويقود دبي المدرب الإسباني تشافي باسكوال، الذي يعوّل على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة الأوروبية، بعدما أظهر الفريق خلال أول جولتين تنوعاً في خياراته الهجومية وقدرة على التعامل مع مراحل مختلفة من المباريات.

ويغيب عن صفوف فريق دبي دزنان موسى وجاستن أندرسون بسبب الإصابة، ما يفرض على الجهاز الفني الاعتماد على خيارات بديلة في التشكيلة، خصوصاً مع ضغط المباريات في بداية الموسم.

ورغم الغيابات، أظهر فريق دبي شخصية قوية أمام ريال مدريد وبرشلونة، مستفيداً من تعدد مصادر التسجيل والخيارات المتاحة في مختلف المراكز، إلى جانب الأداء الجماعي الذي أسهم في انطلاقته المثالية بالمسابقة.