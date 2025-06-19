الجواد ترولرمان بشعار «غودولفين» ينتزع لقب «غولد كب» في مهرجان رويال آسكوت البريطاني

أهدى الجواد «ترولرمان» فريق «غودولفين»، بإشراف المدربين جون وثيدي غودسن، برقمٍ قياسي جديد، لقب سباق «غولد كب» ضمن سباقات التحمل للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» لمسافة 4000 متر عشبي، وجرى اليوم، الخميس في ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، والممتد حتى بعد غدٍ السبت على مضمار «أسكوت» البريطاني العريق.

ونجح الفارس وليام بيوك، في قيادة «ترولرمان» للقبض على الصدارة مبكراً، وفرض إيقاعه على صعيد وتيرة السرعة في السباق، قبل إطلاق العنان له عند دخول المنعطف الأخير، والابتعاد تدريجياً عن ملاحقيه، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ أربع دقائق و15 ثانية وجزئين من الثانية، محطماً الرقم القياسي لمسافة 4000 متر بفارق 5.4 ثانية عن الرقم السابق.

وجاء انتصار «ترولرمان» بفارق سبعة أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد الإيرلندي «إيلينويز» بإشراف المدرب الخبير أدين أوبراين، وقيادة الفارس ريان مور، لتواصل جياد «غودولفين» تألقها، بحلول الجواد «دبي فيتوتشر» بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، وقيادة الفارس جميس ماك دونالد بالمركز الثالث.

يذكر أن لقب «ترولرمان» الأول لفريق «غودولفين» كان منذ 12 عاماً في الشوط الأقدم والأعرق ضمن مهرجان «رويال آسكوت» الملكي.