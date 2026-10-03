النصر يخسر أمام الشارقة ويختتم الدور التمهيدي لـ«كأس الاتحاد» في الصدارة

حافظ فريق كرة السلة بنادي النصر على صدارة مجموعته الثانية في مسابقة «كأس الاتحاد»، رغم خسارته أمام مضيفه الشارقة بفارق نقطتين، بنتيجة 78-80، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من إياب الدور التمهيدي للبطولة.

وشهدت الجولة، ولحساب المجموعة ذاتها، تحقيق الجزيرة انتصاره الثاني، وجاء على حساب مضيفه الوحدة بنتيجة 101-73.

ولعب فارق النقاط في المواجهات المباشرة دور الفيصل في احتفاظ النصر بصدارة المجموعة، رغم إنهائه الدور التمهيدي متساوياً مع الشارقة في رصيد النقاط، بواقع 11 نقطة لكل منهما، جمعها الفريقان من خمسة انتصارات وخسارة واحدة.

وكان النصر قد حسم مواجهة الذهاب أمام الشارقة، التي أقيمت في 24 سبتمبر الماضي، لمصلحته بفارق ست نقاط، بنتيجة 88-82، ليمنحه ذلك أفضلية المواجهات المباشرة ويحافظ على صدارة المجموعة.

وبفوزه، أكد الجزيرة أحقيته بالمركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما تذيل الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

وكانت منافسات المجموعة الأولى قد اختُتمت أمس بإقامة مباراة واحدة، نجح خلالها البطائح في الفوز على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 78-68، ليحسم صدارة المجموعة رغم تساويه مع شباب الأهلي والوصل في الرصيد، بواقع 6 نقاط لكل فريق، من انتصارين وخسارتين.

ولجأت الفرق إلى فارق النقاط المسجلة في المواجهات المباشرة بينها على مدار مرحلتي الذهاب والإياب لحسم المراكز، حيث جاء البطائح في الصدارة بفارق (+20 نقطة)، فيما حل شباب الأهلي ثانياً بفارق (+4 نقاط)، وجاء الوصل ثالثاً بفارق (-19 نقطة).