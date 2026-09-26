النصر يطلب تأكيد صدارة «كأس السلة» من بوابة الجزيرة

يطلب فريق كرة السلة في نادي النصر تأكيد جدارته بصدارة مجموعته الثانية في تمهيدي «كأس الاتحاد المفتوحة»، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، حين يحل «العميد» في السابعة مساء يوم غدٍ ضيفاً على الجزيرة، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الرابعة، في افتتاح مرحلة الإياب.

كما تشهد الجولة، في التوقيت ذاته ولحساب المجموعة نفسها، لقاء الوحدة وضيفه الشارقة، في مباراة يبحث من خلالها أصحاب الضيافة عن تحقيق انتصارهم الأول، فيما يدخلها «الملك» بشعار مواصلة مطاردة الصدارة.

ويدخل النصر مرحلة الإياب بحثاً عن انتصاره الرابع، بعدما أنهى «العميد» مرحلة الذهاب بالعلامة الكاملة وبرصيد ست نقاط، إثر استهلال مشواره بالفوز على الجزيرة 94-82، ثم تغلبه على الوحدة 94-70، والشارقة 88-82.

بدوره، يتسلح الجزيرة، صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بعاملي الأرض والجمهور، بحثاً عن انتصاره الثاني، بعدما أنهى «فخر أبوظبي» الخميس الماضي مرحلة الذهاب بفوز صعب على مضيفه الوحدة 89-81.

وفي المباراة الثانية، يتطلع الشارقة، صاحب مركز الوصافة برصيد خمس نقاط، إلى استعادة نغمة الانتصارات ومواصلة مطاردة الصدارة، إلا أن مهمة «الملك» خارج الديار تصطدم بطموحات مشروعة للوحدة، صاحب المركز الرابع في المجموعة، لتحقيق فوزه الأول، الذي يمنحه النقطة الخامسة ويدفعه خطوة إلى الأمام على سلم الترتيب.

ويقضي نظام «كأس الاتحاد»، أولى مسابقات الموسم الجديد الأربع، بإقامة الدور التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلتي الذهاب والإياب، بعدما وضعت القرعة فرق شباب الأهلي والبطائح والوصل في المجموعة الأولى، وفرق النصر والشارقة والوحدة والجزيرة في المجموعة الثانية.

وتسفر نتائج الدور التمهيدي عن تأهل متصدر المجموعة الثانية مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما تخوض الفرق الستة الأخرى الدور ربع النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، فيما يلتقي وصيفا المجموعتين مع صاحبي المركز الثالث في المجموعتين، لتتحدد على إثرها هوية الفرق الثلاثة المكملة لأضلاع المربع الذهبي.