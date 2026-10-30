دوري السلة الإماراتي.. الشارقة والنصر يهزمان الوصل والوحدة

واصل فريقا الشارقة والنصر شراكتهما في صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري العام لكرة السلة، بعدما حقق كل منهما انتصاره الثاني على التوالي، بفوز «الملك» على مضيفه الوصل بنتيجة 77-71، و«العميد» على مضيفه الوحدة بنتيجة 93-87، اليوم الجمعة، ضمن ختام الجولة الثانية من ذهاب الدور التمهيدي للبطولة.

وكانت الجولة قد انطلقت أمس الخميس بمباراة واحدة، استهل خلالها شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على مضيفه الجزيرة بنتيجة 91-64.

وعزز الشارقة والنصر صدارتهما للترتيب العام برصيد أربع نقاط لكل منهما، بفارق نقطة واحدة أمام الوصل صاحب المركز الثالث. فيما تتشارك فرق شباب الأهلي والوحدة والجزيرة المركز الرابع برصيد نقطتين لكل منها، مع خوض شباب الأهلي مباراة أقل، بعدما خضع للراحة في الجولة الأولى، بينما يحتل البطائح، الذي خضع للراحة في هذه الجولة، المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وفي مواجهة الوصل والشارقة، حسم «الملك» فوزه بفضل أفضليته في الربعين الأول والثالث بنتيجتي 18-13 و21-18، فيما لم تنجح محاولات الوصل للعودة في النتيجة، رغم تفوقه في الربعين الثاني والرابع بنتيجتي 20-19 و20-19.

وفي المباراة الثانية، وضع النصر قدماً مبكرة نحو الفوز، بعدما فرض أفضليته على مجريات الشوط الأول، بحسم الربعين الأول والثاني بنتيجتي 28-15 و23-20، ليتقدم بفارق 16 نقطة مع نهاية النصف الأول من اللقاء. ورغم صحوة الوحدة في الشوط الثاني وتفوقه في الربعين الثالث والرابع بنتيجتي 26-25 و26-17، حافظ «العميد» على تقدمه، ليخرج فائزاً بالمباراة بنتيجة 93-87.

وتنطلق الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي يوم الاثنين المقبل، بإقامة مباراة واحدة تجمع البطائح وضيفه الجزيرة، على أن تستكمل الجولة يوم الثلاثاء بمواجهتي شباب الأهلي ومضيفه الشارقة، والوحدة وضيفه الوصل.