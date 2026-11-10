"دبي للسلة" يهزم بطل صربيا في "دوري الأدرياتيك"

واصل فريق دبي لكرة السلة، انطلاقته القوية لهذا الموسم، بعدما تغلب خارج ارضه على مضيفه "ميغا سوبر بيت" الصربي، بفارق 11 نقطة وبنتيجة (98-87)، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، في العاصمة الصربية بلغراد، لحساب الجولة السابعة من دوري رابطة الأدرياتيك.

وعزز "دبي للسلة" بهذا الانتصار سجله الخالي من الهزائم، مواصلاً حملة الدفاع عن لقبه بالصورة المثلى.

ودخل "دبي للسلة" المواجهة، معتمداً على تشكيلته الأساسية المكونة من ماكينلي رايت، ودافيون مينتز، ودواين بيكون، وتورنيكي شينجيليا، ومفيوندو كابينجيلي، وقاد إيلي أوكوبو وبيكون الفاعلية الهجومية في الربع الأول، ليساهمَا في منح الفريق تقدماً مبكراً بنتيجة (26-16).

وحاغظ دبي على سيطرته خلال الربع الثاني، بفضل التوازن بين الأداء الهجومي الفعال والصلابة الدفاعية، لينهي الشوط الأول متقدماً بفارق 20 نقطة وبنتيجة (53-33)، بعدما أحكم لاعبي "دبي للسلة" قبضتهم على نتيجة الربع الثاني بواقع (27-17).

ونجح لاعبي "دبي للسلة" في الحفاظ على فارق 20 نقطة مع نهاية الربع الثالث الذي انتهى بالتعادل (28-28)، في فارقٍ سمح له حسم نتيجة المباراة رغم نيل الفريق الصربي الأفضلية بنتيجة الربع الرابع بواقع (26-17).

وتصدّر أوكوبو قائمة مسجّلي دبي برصيد 18 نقطة، يليه مينتز بـ16 نقطة ومؤشر تقييم أداء بلغ 17، كما قدّم مامادي دياكيتي أداءً متكاملاً بتسجيل سبع نقاط وست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، ونال بيتروشيف جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما سجّل 11 نقطة وخمس متابعات، وحقق مؤشر تقييم بلغ 19 خلال 25 دقيقة من اللعب.