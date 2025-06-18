بشعار «غودولفين».. «أمبودزمان» بطلاً في مهرجان «رويال أسكوت»

فاز المهر "أمبودزمان" بشعار "غودولفين" وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، بلقب سباق "برينس أوف ويلز" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى "جروب1"، وجرى اليوم الأربعاء، في الشوط الرئيس في ثاني أيام مهرجان "رويال آسكوت" البريطاني العريق، الممتد حتى السبت المقبل، ويعد درّة موسم السباقات العشبية على الساحة الدولية.

وأكد أبن الفحل "نايت أوف ثندر" مكانته كأحد أقوى مسافات 2000 متر الشعبي، بعد أنهى موسم 2024 دون هزيمة، ليواصل الارتقاء بمستوى الإنجازات في موسمه الحالي، وتوجها بلقب "برنس أوف ويلز" الذي دشن من خلاله المهر "أمبودزمان" أولى انتصاراته على صعيد سباقات "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وأهدى "أمبودزمان" فريق "غودولفين" اللقب السادس تاريخياً في سباق "برينس أوف ويلز"، منذ تتويج الجواد "فايثفول صن" بنسخة العام 1998، في سجلٍ انتصارات يضم أيضاً بالشعار "الأزرق الملكي" الأسطورة "دبي ميلينيوم" المتوج باللقب في العام 2000.

ونجح الفارس وليام بيوك في تخطي عقبة الانطلاق من البوابة الأولى، وقيادة "أمبودزمان" للحاق بكوكبة خيول الصدارة، والحفاظ على قدراته حتى دخول المنعطف الأخير، قبل إطلاق العنان له للتقدم من الخطوط الخلفية، وتجاوز منافسيه نحو القبض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقتين، وثانيتين، و51 جزء من الثانية، بفارق الطولين ممثل فريق "شادويل" الجواد "أنماط" بإشراف المدرب أوين بوراس، وقاده الفارس جيم كراولي للحلول بالمركز الثاني.