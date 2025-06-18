أول تعليق للصربي ميلوش بعد إعلانه مدرباً للشارقة.. "سنحتفل قريباً"

قال مدرب الشارقة الجديد الصربي ميلوش ميلوييفتش إن "الشارقة فريق واحد وعائلة واحدة"، وذلك بعد ساعات من تعاقد النادي معه رسمياً لتولي تدريب الفريق لموسمين قادمين خلفاً للروماني كوزمين الذي انتقل أخيراً لتدريب منتخب الإمارات.

وأضاف ميلوش خلال مقطع فيديو بثه الموقع الرسمي لنادي الشارقة: "رسالتي الأولى للأفياء أن الشارقة فريق واحد.. وحدة واحدة.. عائلة واحدة، هكذا نبدأ.. وسنحتفل معاً قريباً".

ويخوض الشارقة معسكر إعداد خارجي في صربيا اعتبارا من يوم 12 يوليو المقبل استعداداً للموسم الجديد.