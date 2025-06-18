ماذا قال مدرب العين عن مواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية؟

أكد مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش أن تحضيرات فريقه لمواجهة يوفنتوس في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية لكرة القدم مضت في أجواء إيجابية ومنظمة، مشيراً إلى أن التركيز ينصب بالكامل على المباراة الأولى، التي وصفها بأنها “الأهم في مشوار الفريق".

وقال إيفيتش، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي: "نحن هنا منذ أسبوعين، وكل الأمور تسير كما نخطط لها. التنظيم في البطولة ممتاز، واللاعبون يدركون حجم الحدث ويشعرون بالحماس الكبير لتمثيل النادي في هذه التظاهرة العالمية".

ويستهل "الزعيم" مشواره في المسابقة بمواجهة فريق يوفنتوس الإيطالي الساعة الخامسة فجر "الخميس" المقبل بتوقيت الإمارات، في استاد أودي فيلد بالعاصمة الأميركية واشنطن، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة التي تضم أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد الرياضي المغربي.

وعن الفرق بين هذه البطولة والمواسم المحلية، أوضح: "الموسم الماضي انتهى، ومنذ يونيو ونحن نعمل بكل تركيز على هذه البطولة فقط. لا أفكر في المستقبل البعيد، فلسفتي تقوم على التركيز في كل مباراة على حده".

وحول انسجام اللاعبين الجدد وعودة الدوليين، أضاف: "هذا التحدي يواجه جميع الفرق. المهم أن نتعامل معه كمحترفين، وأن نبذل كل ما لدينا في كل يوم، ليس فقط في المباريات، بل في التحضيرات أيضاً".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفريق يدخل البطولة بعقلية الانسجام الجماعي والطموح الكبير، مع رغبة صادقة في الظهور المشرف وإسعاد جماهير النادي.





العين - يوفنتوس

التوقيت: 05:00 صباحاً بتوقيت الإمارات

الملعب: أودي فيلد – واشنطن

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