رحيمي: أهم شيء عودتي إلى التسجيل في الوقت المناسب

أكد نجم فريق العين، الدولي المغربي سفيان رحيمي، أن لاعبي الفريق في أعلى درجات الجاهزية للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي يفتتح فيها «الزعيم» مشواره، فجر غدٍ، بمواجهة قوية أمام يوفنتوس الإيطالي، مشدداً على أن الهدف هو تقديم مستوى يليق باسم العين والكرة الإماراتية.

وقال رحيمي لـ«الإمارات اليوم»: «أي لاعب في الفريق جاهز لهذه المنافسة لأنها مباريات كبيرة، ونحن سنعطي كل ما لدينا، ونعد الجماهير بأن نقدم أفضل ما لدينا، لأننا لا نمثل نادي العين فقط، وإنما دولة الإمارات كلها، ونتمنى أن نُسعد الجميع».

ويُعدّ سفيان رحيمي أحد أبرز الأسلحة الهجومية لفريق العين في هذه النسخة التاريخية من مونديال الأندية، بالنظر إلى مستواه الثابت وإسهاماته الهجومية المؤثرة، إلا أن بعض جماهير «الزعيم» قلقة إزاء جاهزيته البدنية، نظراً إلى تراكم المشاركات على اللاعب خلال العامين الماضيين من دون حصوله على راحة كافية.

ومنذ تتويجه مع العين بلقب دوري أبطال آسيا 2024، التحق الدولي المغربي مباشرة بمنتخب بلاده المشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وحصد خلالها «أسود الأطلس» الميدالية البرونزية، إلى جانب ارتباطه المتكرر بمعسكرات المنتخب الأول خلال أيام «فيفا»، علماً بأنه التحق بصفوف الفريق في واشنطن قبل أيام قليلة عقب انتهاء استحقاقه مع المنتخب المغربي.

وطمأن رحيمي الجماهير مؤكداً أن الجهازين الفني والطبي في فريق العين عملا خلال الفترة الماضية على تنفيذ برنامج بدني خاص، للحفاظ على جاهزيته وتجنب الإرهاق، وقال: «كان هناك تخوف قبل فترة، لذلك كنتم تشاهدون أنني لا أكمل أغلب المباريات حتى النهاية، لأنه كان لديّ برنامج خاص حتى لا أتعرّض للإصابات».

وأعرب رحيمي عن سعادته بعودته إلى التسجيل مع فريق العين في دوري أدنوك للمحترفين قبل اختتامه، وقال: «أهم شيء هو أن سفيان عاد إلى التسجيل في الوقت المناسب، لقد عادت لي الثقة. وآخر المباريات في الموسم المحلي سجلت، وحينما يسجل المهاجم أهدافاً، فإن ذلك يزيد من حساسيته تجاه الشباك».

ويرى رحيمي أن مثل هذه البطولات تعتمد على الروح القتالية والحماسة أكثر من اعتمادها على الجاهزية البدنية الكاملة، مشيراً إلى أن طابعها الخاص يفرض على اللاعبين تقديم أقصى ما لديهم، وقال: «كأس العالم مناسبة كبيرة، ولا تحتاج إلى أن تكون اللياقة البدنية كاملة».

وتترقب جماهير الكرة العربية ككل والإماراتية والمغربية على وجه الخصوص، مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات، التي تجمع بين العين والوداد، في لقاء يحمل طابعاً خاصاً لسفيان رحيمي، الذي سبق له اللعب في المغرب، ويملك خبرة كبيرة في الكرة المحلية هناك.

وعن هذه المواجهة المرتقبة، قال: «هذا شعور رائع أن تواجه فريقاً من بلدك، ستكون المباراة بمثابة ديربي خاص بالنسبة لي، لعبت في المغرب وأعرف الفرق المغربية، وستكون هذه مواجهة ندٍّ لند».