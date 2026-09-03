نادي العين ينعي والد الشقيقين سفيان وحسين رحيمي

نعى نادي العين الرياضي الثقافي، ببالغ الحزن والأسى، وفاة والد لاعبي الفريق الأول المغربيين سفيان رحيمي وحسين رحيمي، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة اللاعبين وذويهما.

وتقدّم النادي، في بيان نشره عبر حساباته الرسمية، بالتعازي إلى سفيان وحسين رحيمي، وإلى جميع أفراد أسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويعد سفيان وحسين رحيمي من أبرز عناصر العين، وسبق أن تألق الشقيقان مع «الزعيم» في الموسم الماضي، وأسهما في تتويج الفريق بلقب دوري المحترفين.