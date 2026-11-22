دعم مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، لاعبه الدولي المغربي سفيان رحيمي، بعد ترشحه لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط ضمن جوائز «غلوب سوكر»، في نسختها الـ17 المقررة في دبي يوم 28 ديسمبر المقبل.

وقال إيفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «أنا سعيد جداً بترشيحه، وهو يستحق ذلك بجدارة، فهو لاعب مجتهد وموهوب، وإنسان رائع أيضاً، من المهم جداً أن يواصل العمل بجد، سواء مع فريقنا أو مع منتخبه الوطني، جميعنا سعداء بهذا الترشيح».

وحول موعد عودته، خصوصاً في ظل الشائعات عن عدم إمكانية مشاركته حتى 2027، قال: «آمل أن يعود إلينا قريباً، المسألة الآن تتعلق بالوقت، فهو يمرّ بمرحلة التأهيل، ومن المهم جداً أن يعود وهو في كامل لياقته وصحته بنسبة 100%، ليتمكن من تقديم كل ما لديه من إمكانات، وبالطبع، أكرر مرة أخرى، آمل أن يكون بيننا قريباً».

ويواصل رحيمي الغياب عن صفوف الفريق منذ إصابته قبل شهر وتحديداً يوم 22 أكتوبر خلال مواجهة شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة، وظهر تأثير غيابه واضحاً على الفريق منذ ذلك الوقت.

وتنتظر «الزعيم» حالياً أربع مواجهات من العيار الثقيل، يبدؤها بلقاء الاستقلال الإيراني غداً في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويلاقي يوم الأحد المقبل شباب الأهلي في كأس السوبر، ثم يصطدم بالجزيرة يوم 3 ديسمبر في الدوري، قبل أن يواجه الهلال السعودي يوم 7 ديسمبر في النخبة.

ورداً على سؤال عن صناعة الفريق عدداً من الفرص وغياب الانسجام في خط الهجوم، قال إيفيتش: «إذا نظرت إلى عدد الفرص التي صنعناها في المباريات الأربع الأخيرة مقابل عدد النقاط التي حصدناها، ستجد الأمر غير منطقي، فقد حصلنا على خمس نقاط فقط، بينما كان من المفترض واقعياً أن نحصد 10 أو 12 نقطة بالنظر إلى الفرص التي أتيحت لنا».

وتعليقاً على طلب مهاجم الفريق جورجيوس جياكوماكيس الكرة خلال مباراة الظفرة دون أن تصله، قال: «هو موجود هنا ليصنع الفارق، وأنا على يقين بأنه يدرك ذلك تماماً، إنه يسعى جاهداً للتسجيل واكتساب الثقة، لقد تحدثت معه ومع بقية اللاعبين، بمن فيهم سفيان والحسين رحيمي، حول هذا الأمر، فالمسؤولية لا تقع على عاتق لاعب واحد فقط».

وواصل: «الأسوأ هو أن يضغطوا على أنفسهم ويفكروا في هذا الأمر فقط، كأن يقولوا: (يجب أن أسجل، لابد أن أسجل)، هذه هي المشكلة، عليهم العمل بجد، والتواجد في المكان المناسب، والتحرك بذكاء، والقيام بكل المهام الأخرى، لا يشغلوا بالهم بالتسجيل فقط، إذا ضغطوا على أنفسكم قبل المباراة أو خلالها، فلن يحققوا ما يريدون». واختتم: «أنا أتحدث عن تجربة، فقد كنت لاعب كرة قدم وأعرف كيف تسير الأمور، الأهداف ستأتي تلقائياً إذا واصلوا العمل الجاد، وبالطبع، يحتاج اللاعبون، خصوصاً المحترفين الأجانب كما ذكرت سابقاً، إلى تقديم الإضافة النوعية وصنع الفارق».