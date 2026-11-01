بن خالق: التفكير في المباريات البعيدة قد يجعلنا نخسر القريبة

وضع مدافع فريق العين يحيى بن خالق مواجهة الاتحاد السعودي، المقررة غداً ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، في صدارة أولويات «الزعيم» خلال نوفمبر، الذي يخوض فيه الفريق ست مباريات في أربع بطولات، وشدد على ضرورة التركيز على كل مواجهة على حدة، قائلاً إن التفكير في المباريات البعيدة قد يؤدي إلى خسارة القريبة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن فريقه يتعامل مع الاستحقاقات المقبلة مباراة تلو الأخرى، مع التركيز على المواجهة الأقرب، في ظل ضغط المباريات وتعدد البطولات التي ينافس فيها «الزعيم»، مؤكداً أنه لم يكن يعرف جميع المباريات التي سيخوضها الفريق في نوفمبر لأن تركيزهم مبنيّ على خوض كل مباراة على حدة.

ويدخل العين شهر نوفمبر بجدول مزدحم، يفتتحه غداً بمواجهة الاتحاد السعودي في البطولة القارية، ثم يصطدم بالوحدة في «كلاسيكو أبوظبي» في بطولة الدوري يوم 8 نوفمبر، ويحل ضيفاً على حتا يوم 14 في كأس رابطة المحترفين، ويستقبل الظفرة يوم 19 ضمن الجولة التاسعة من الدوري، ويعود إلى النخبة يوم 23 باستضافة الاستقلال الإيراني، ويختتم الشهر في 29 نوفمبر بمواجهة شباب الأهلي على لقب كأس السوبر في استاد محمد بن زايد.

وعن كيفية التعامل مع ازدحام جدول المباريات في نوفمبر، أوضح بن خالق أن توالي المواجهات يفرض عليهم الاهتمام بالاستشفاء البدني وتجنب الإجهاد الذي قد يقود إلى الإصابات، مشيداً بدور الجهازين الطبي والتدريبي في تجهيز الفريق.

وقال: «علينا أن نخوض كل مباراة، ثم نحصل على الراحة اللازمة قبل الاستعداد للمواجهة التالية، لأن ضغط المباريات قد يؤدي إلى الإصابات، يدرك الجهازان الطبي والتدريبي حجم المسؤولية، ويعملان على منحنا الوقت الكافي للتعافي والتجهيز بأفضل صورة ممكنة».

وفي ما يتعلق بموقف الفريق في المنافسات الأربع في الشهر، وخصوصاً لقاء شباب الأهلي مجدداً وهذه المرة على لقب كأس السوبر، شدد مدافع الفريق على أن التفكير يجب أن ينصب على المواجهة المقبلة، بدلاً من الانشغال المبكر بما ينتظر الفريق في نهاية الشهر.

وقال بن خالق: «علينا أن نفكر في كل مباراة على حدة، لأن التفكير في المباريات البعيدة قد يجعلنا نخسر القريبة، مباراتنا المقبلة أمام الاتحاد هي الأهم حالياً، وبعدها سنفكر في المباراة التالية، ثم التي تليها، علينا التركيز على كل استحقاق في موعده». وتعليقاً على الإصابة التي تعرّض لها زميله الدولي المغربي سفيان رحيمي في مباراة شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة، قال بن خالق إن غياب رحيمي، ترك أثراً في الفريق على المستويين الفني والمعنوي، موضحاً أن سفيان يمثل عنصراً مهماً داخل الملعب وخارجه، لما يقدمه من دعم ونصائح لزملائه.

وأضاف أن غياب رحيمي بدا مؤثراً في مباراة تراكتور الإيراني، قائلاً: «غياب سفيان مؤثر، لأنه عنصر مهم في الفريق، وتأثيره لا يقتصر على الجانب الفني، وإنما يمتد إلى الجانب المعنوي أيضاً».

وتحدث مدافع العين عن الحالة النفسية لرحيمي بعد الإصابة، معرباً عن تمنياته له بالشفاء والعودة سريعاً إلى الملاعب، وقال: «سفيان يتقبل قضاء الله وقدره، والإصابة واردة في كرة القدم، نتمنى أن يبدأ رحلة التعافي ويعود إلينا في أقرب وقت، فهو سند دائم لنا، وتأثيره المعنوي كبير، ويُعد بمثابة الأخ الأكبر، إذ يقدم النصائح ويمنح زملاءه دفعة معنوية، ونتمنى له الشفاء العاجل».

وتغادر بعثة «الزعيم» اليوم إلى جدة استعداداً لمواجهة الاتحاد السعودي غداً في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا النخبة، وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة 48 ساعة عقب الانتصار على تراكتور الإيراني.

يحيى بن خالق:

• توالي المواجهات يفرض علينا الاهتمام بالاستشفاء البدني وتجنب الإجهاد الذي قد يقود إلى الإصابات.

• غياب سفيان رحيمي مؤثر ولا يقتصر على الجانب الفني، وإنما يمتد إلى الجانب المعنوي أيضاً.