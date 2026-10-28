إيفيتش: لم نتأكد 100% من طبيعة إصابة سفيان رحيمي

أثار مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، تساؤلات بشأن غياب التحديثات المتعلقة بإصابات اللاعبين عبر الحسابات الرسمية للنادي في وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أكد أنه لا يعرف سبب عدم نشر معلومات عن الحالات الطبية، وذلك رداً على سؤال «الإمارات اليوم»، خلال المؤتمر الصحافي، عقب فوز «الزعيم» على تراكتور الإيراني، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وظل غياب المعلومات الرسمية بشأن موقف المصابين يفتح الباب أمام التأويلات بين جماهير العين حول طبيعة إصابات بعض اللاعبين وفترات غيابهم، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تداول معلومات مغلوطة بشأن حالاتهم، في وقت توقف فيه النادي فترة طويلة عن تقديم توضيحات رسمية تحسم التساؤلات وتضع حداً للتكهنات.

وقال إيفيتش: «لا أعرف لماذا لم ينشر النادي تحديثاً عن الإصابات، لأنني لا أملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا أتابع هذه الأمور، صدقوني لم أفعل ذلك أبداً في حياتي، ولن أفعله إذا كنا نتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي».

وبشأن إصابة الدولي المغربي سفيان رحيمي، أوضح مدرب العين أن الجهاز الفني ينتظر خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة معرفة التشخيص النهائي، مشيراً إلى أنه لم يتم التأكد بنسبة 100% من طبيعة الإصابة حتى الآن.

وأضاف: «أعتقد أن هذا هو سبب عدم إبلاغ النادي للجماهير»، مرجحاً أن يكون عدم حسم التشخيص النهائي وراء غياب التحديثات المتعلقة بحالة اللاعب.

وكان رحيمي قد غاب عن مواجهة تراكتور بعدما تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة، التي انتهت بخسارة العين 2-3 حيث تم استبدال رحيمي في الدقيقة 30 من المباراة، ليفتقده الفريق في مباراته أمام تراكتور، أول من أمس، ضمن البطولة القارية.

وجاءت إصابة اللاعب المغربي في وقت يواصل العين انطلاقته القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما استهل مشواره بالفوز على النصر السعودي بأربعة أهداف دون رد، ثم كرر النتيجة نفسها أمام القوة الجوية العراقي، قبل أن يتغلب على تراكتور بهدفين مقابل هدف، ليحصد تسع نقاط من ثلاث مباريات ويحافظ على العلامة الكاملة.

ويمثل غياب رحيمي ضربة موجعة للعين، بالنظر إلى دوره المؤثر في المنظومة الهجومية، وما يقدمه من حلول في صناعة الفرص واستغلال المساحات والوصول إلى المرمى، فضلاً عن قدرته على تغيير مسار المباريات بفضل تحركاته ومهاراته الفردية.

وتزداد أهمية معرفة موقفه الطبي مع اقتراب شهر نوفمبر، الذي ينتظر أن يكون مزدحماً بالمباريات القوية للفريق في أربع مسابقات مختلفة، ما يضع جاهزية عناصره الأساسية أمام اختبار مهم، ويجعل حسم التشخيص وتحديد برنامج التعافي من الملفات التي تترقب الجماهير اتضاحها خلال الأيام المقبلة.

• رحيمي غاب عن مواجهة تراكتور، بعدما تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة شباب الأهلي في الكأس.