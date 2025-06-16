10 لاعبين عرب يُنتظر توهجهم في كأس العالم للأندية

تتجه أنظار الجماهير العربية من عشّاق كرة القدم نحو نجومهم، مع انطلاق كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يترقبون بفارغ الصبر تألق اللاعبين العرب على أكبر مسرح كروي عالمي للأندية، وتُعد هذه النسخة المميزة، التي ستشهد مشاركة 32 فريقاً من مختلف القارات، فرصة ذهبية لهؤلاء النجوم لإثبات حضورهم وقوتهم في مواجهة نخبة لاعبي العالم.

وتشارك خمسة فرق عربية في مونديال الأندية، هي: العين (الإمارات)، والهلال (السعودية)، والأهلي (مصر)، والترجي (تونس)، والوداد (المغرب)، وتتنوّع مواهب لاعبي الفرق العربية المشاركة في البطولة بين صانع ألعاب موهوب، ومهاجم هداف، وظهير قادر على تغيير مجريات المباريات، ما يضفي على البطولة نكهة خاصة وجاذبية إضافية أمام الجمهور العالمي.

وتسلّط «الإمارات اليوم» الضوء على أبرز 10 لاعبين عرب يُتوقع أن يكونوا في قلب الحدث، حيث يحمل كل منهم قصة نجاح وتجربة فريدة تجعله مرشحاً للتألق.

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