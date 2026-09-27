تعرف إلى ترتيب هدافي خليجي 27 قبل ظهور الإمارات في الجولة الثانية

اشتعل الصراع مبكراً على صدارة هدافي بطولة خليجي الديار العربية 27، عقب ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وقبل انطلاق مباريات المجموعة الثانية اليوم الأحد، التي تشهد مواجهة الإمارات مع البحرين، وقطر مع اليمن.

ويتقاسم صدارة الهدافين برصيد هدفين كل من لاعب منتخب الإمارات نيكولاس خيمينيز، والكويتي يوسف السليمان، والسعودي فراس البريكان، لتصبح الفرصة متاحة أمام خيمينيز للانفراد بالصدارة خلال مواجهة الأبيض والبحرين اليوم.

وسجل البريكان هدفيه خلال فوز السعودية على عُمان بثلاثة أهداف دون مقابل، أمس السبت، وهي النتيجة التي منحت الأخضر بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد وصوله إلى ست نقاط.

كما رفع يوسف السليمان رصيده إلى هدفين بعدما سجل ثنائية الكويت أمام العراق، إلا أن الأزرق خسر المباراة بنتيجة 2-3، في مواجهة مثيرة حسمها المنتخب العراقي بهدف كرار نبيل في الوقت بدل الضائع.

ويأتي خلف الثلاثي المتصدر مجموعة من اللاعبين برصيد هدف واحد، بينهم القطري حسن الهيدوس، والإماراتيون لوان بيريرا، علاء زهير وماركوس ميلوني، إلى جانب العراقيين زيدان إقبال وقضية نبيل وسيف رشيد حميد.

وتتجه الأنظار اليوم إلى مباريات المجموعة الثانية، إذ يلتقي قطر مع اليمن، قبل مواجهة الإمارات والبحرين، ما يفتح الباب أمام تغييرات جديدة في سباق الهدافين قبل انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.