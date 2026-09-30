مدرب العراق يعترض على «قرعة التأهل»: احتكموا للوائح «فيفا»

أثار الأسترالي غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، الجدل عقب خروج «أسود الرافدين» من كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعدما طالب بالاحتكام إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اعتراضاً على حسم بطاقة التأهل الثانية إلى نصف النهائي بالقرعة لمصلحة المنتخب العُماني.

وكان المنتخب السعودي قد حسم صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، عقب فوزه على العراق 2-0 في الجولة الثالثة والأخيرة، بينما قلب المنتخب العُماني تأخره أمام الكويت إلى فوز 3-1، ليتساوى مع العراق في سباق البطاقة الثانية.

ووصل التشابه بين العراق وعُمان إلى حد لافت، إذ جمع كل منهما 4 نقاط، وسجل 4 أهداف واستقبل 5، كما انتهت المواجهة المباشرة بينهما بالتعادل 1-1، وتساويا أيضاً في البطاقات الصفراء بواقع 8 لكل منتخب دون بطاقات حمراء.

وأجرى اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قرعة في جدة لحسم هوية المتأهل الثاني، وأسفرت عن تأهل عُمان إلى نصف النهائي، لينتهي مشوار العراق في دور المجموعات.

لكن أرنولد اعترض على طريقة حسم التأهل، وقال في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة السعودية: «علينا الاحتكام إلى لوائح فيفا»، مشيراً إلى أن العراق يتقدم على عُمان في التصنيف الدولي، ومضيفاً أن اتباع اللوائح هو ما يراه الطريق العادل لحسم الموقف.

ويحتل العراق المركز الـ63 عالمياً والثامن آسيوياً في التصنيف المشار إليه، مقابل المركز الـ80 عالمياً والـ11 آسيوياً لعُمان.

وأكد أرنولد في ختام حديثه أنه يرى أن عدم تأهل العراق «لن يكون من العدل»، لتفتح تصريحاته باب الجدل حول آلية فض التعادل التي حسمت واحدة من أكثر بطاقات التأهل إثارة في «خليجي 27».