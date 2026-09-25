مدرب البحرين: أمامنا 6 نقاط.. وسنقاتل للتعويض وإسعاد جماهيرنا

أكد مدرب منتخب البحرين، الكرواتي دراغان تالاييتش، أن «الأحمر» قادر على التعويض في مباراتيه المقبلتين ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعد خسارته أمام قطر بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى، مشيراً إلى أن المنتخب لا يزال يملك ست نقاط يمكنه المنافسة عليها من أجل مواصلة مشواره في البطولة.

وقال تالاييتش عقب المباراة إن المنتخب البحريني قدم مستوى جيداً خلال الشوط الأول وكان حاضراً بصورة إيجابية، إلا أن بعض الأخطاء الفردية أثرت على تركيز اللاعبين وكلفت الفريق استقبال أهداف.

وأضاف: "كنا نطمح لبداية أفضل في البطولة، لكن علينا أن نتعلم من أخطائنا ونركز على المباريات المقبلة، ونؤمن بقدرتنا على تقديم مستوى أفضل".

وشدد مدرب البحرين على أن الخسارة في بداية المشوار لا تعني انتهاء حظوظ حامل اللقب، خصوصاً مع تبقي مباراتين في دور المجموعات، وقال: "ما زالت أمامنا مباراتان، ولدينا ست نقاط في الميدان، وسنقاتل من أجل التعويض وتحقيق الانتصارين وإسعاد جماهيرنا البحرينية".

ويتحول تركيز المنتخب البحريني إلى مواجهته المقبلة أمام المنتخب الإماراتي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة، في مباراة تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة إلى «الأحمر» في سعيه لتعويض خسارة الجولة الافتتاحية والعودة إلى المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي.