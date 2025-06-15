غلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الدراجات غداً

يواصل اتحاد الدراجات استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2025-2028، ضمن الجدول الزمني المعتمد للعملية الانتخابية التي انطلقت رسمياً بفتح باب الترشح 31 مايو الماضي على أن يُغلق غداً، إذ لن تُقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ، تمهيداً للانتقال إلى بقية مراحل العملية الانتخابية.

وذكر اتحاد الدراجات أنه بحسب الجدول الزمني، ستصدر القائمة الأولية للمرشحين بعد غلق باب الترشح، يليها فتح باب الطعون والنظر فيها على أن تُعلن القائمة النهائية في التاسع من يوليو المقبل، فيما تُجرى الانتخابات في 12 منه، وتُعتمد النتائج النهائية رسمياً 24 من الشهر ذاته.

من جهة أخرى، انطلقت بطولة الإمارات للدراجات الافتراضية التي استحدثها الاتحاد للمرة الأولى للحفاظ على مستويات اللاعبين.