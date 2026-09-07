مفارقة القمة بـ «الأرقام».. شباب الأهلي يفرض سيطرته والجزيرة يتفوق بالفاعلية

كشفت الأرقام والإحصاءات الخاصة بمواجهة شباب الأهلي والجزيرة، التي أقيمت، أول من أمس، في الجولة الرابعة من دوري المحترفين، عن مفارقة لافتة، بعدما فرض «الفرسان» سيطرة واضحة على الكرة، وتفوقوا بصورة كبيرة في عدد ودقة التمريرات، لكن الخطورة الهجومية والفاعلية كانتا لمصلحة الجزيرة، الذي حسم القمة لمصلحته بنتيجة 3-1، وانفرد بصدارة دوري المحترفين بالعلامة الكاملة.

وكان الرقم الأكثر دلالة في المباراة، تفوّق الجزيرة في صناعة الفرص المحققة بخمس فرص مقابل صفر لشباب الأهلي، رغم أن أصحاب الأرض استحوذوا على الكرة بنسبة 61.4% مقابل 38.6% للجزيرة.

وأظهرت الإحصاءات أن شباب الأهلي أكمل 503 تمريرات مقابل 322 للجزيرة، كما بلغت دقة تمريراته 90.06% مقابل 84.47% لمنافسه، وهي أرقام تعكس قدرة «الفرسان» على الاستحواذ وتدوير الكرة، لكنها لم تتحول إلى القدر نفسه من الخطورة أمام المرمى.

وعلى الجانب الآخر، كان الجزيرة أكثر مباشرة وفاعلية، إذ سدد 17 مرة مقابل 12 لشباب الأهلي، وتفوق أيضاً في التسديدات على المرمى بخمس مقابل أربع، كما جاءت 11 من محاولاته من داخل منطقة الجزاء مقابل تسع لأصحاب الأرض.

واللافت أن الجزيرة أهدر خمس فرص محققة، وفقاً لإحصاءات المباراة، رغم تسجيله ثلاثة أهداف، وهو ما يعكس حجم الخطورة التي شكلها على مرمى شباب الأهلي، في الوقت الذي لم تسجل فيه الإحصاءات أي فرصة محققة لأصحاب الأرض.

كما ظهر تفوق الجزيرة في الجانب الدفاعي، إذ بلغت نسبة نجاحه في الافتكاكات 83.33% مقابل 66.67% لشباب الأهلي، ما ساعده على التعامل مع فترات استحواذ المنافس واستعادة الكرة قبل تحولها إلى خطورة حقيقية.

وفي المقابل، نفذ شباب الأهلي 20 عرضية مقابل ثمانٍ فقط للجزيرة، ليضيف هذا الرقم دلالة أخرى على اختلاف أسلوب الفريقين، إذ امتلك أصحاب الأرض الكرة، وحاولوا الوصول بكثافة، بينما اعتمد الجزيرة على الوصول بصورة أكثر مباشرة إلى مناطق الخطورة.

وانعكس تفوق الجزيرة في الأرقام الأكثر تأثيراً على النتيجة والترتيب، إذ رفع رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، مسجلاً 10 أهداف مقابل هدف واحد في مرماه، فيما توقف رصيد شباب الأهلي عند تسع نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع بعد تلقيه خسارته الأولى.