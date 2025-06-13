"نقطة" تهدي "بريكس" الياباني لقب بطل "سلة أسيا" على حساب الرياضي

توج فريق "أوتسونوميا بريكس" الياباني بطلاً لدوري "أبطال آسيا" لكرة السلة، بفوزه اليوم الجمعة، بفارق نقطة واحدة على حامل اللقب فريق الرياضي اللبناني بنتيجة (94-93)، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة "كوكا كولا" أرينا"، في ختام النسخة الثانية بنظامها الجديد، واستضافتها دبي منذ السابع من الشهر الجاري.

وجاءت المباراة متقاربة المستوى في نصفها الأول، بعد أن تقدم الرياضي مع نهاية الربع الأول بواقع (29-17)، واستعادة بريكس زمام المبادرة وانهاء الشوط الأول لصالحه بواقع (50-46)، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (24-17).

ومع انطلاق الشوط الثاني، نشط الرياضي مجدداً واستطاع التعويض وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع نهاية الربع الثالث، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة هذا الربع (24-21)، لتدخل المباراة في ربعها الرابع والأخير، وشهد تبادلاً للهيمنة على مجرياتها قبل أن يتمكن اليابانيين من التسجيل في ثوانيه الأخيرة والخروج بنتيجة التعادل في هذه الرابع (23-23)، والفوز بالمباراة بفارق النقطة الواحدة وحسم اللقب.