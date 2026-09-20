الوصل يهزم شباب الأهلي ويبتعد بصدارة كأس السلة

واصل فريق كرة السلة بنادي الوصل انطلاقته المثالية، محققاً انتصاره الثاني على التوالي، وجاء هذه المرة على حساب ضيفه وحامل اللقب شباب الأهلي بنتيجة 75-68، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في ذهاب دوري المجموعات لـ«كأس الاتحاد المفتوحة»، أولى مسابقات الموسم الجديد.

وعزز الوصل صدارته للمجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي والبطائح، في مجموعة تقتصر على ثلاثة أندية، مقابل أربعة أندية في المجموعة الثانية، هي النصر والشارقة والوحدة والجزيرة.

وفرّط شباب الأهلي في فرصة إنهاء الربع الأول متقدماً بنتيجة 26-20، بعدما نجح الوصل سريعاً في استعادة توازنه وقلب المباراة لمصلحته، منهياً الشوط الأول متقدماً بفارق 10 نقاط (43-33)، إثر أفضلية مطلقة لـ«الإمبراطور» في الربع الثاني الذي حسمه بنتيجة 23-7.

وحاول شباب الأهلي العودة إلى المباراة مع انطلاق الشوط الثاني، وتمكن «الفرسان» من تقليص الفارق إلى خمس نقاط مع نهاية الربع الثالث، بعدما تفوقوا فيه بنتيجة 22-17.

وفي الربع الرابع والأخير، حافظ الوصل على هدوئه وتركيزه، ونجح في إدارة الدقائق الحاسمة بالشكل المطلوب، ليحسم الربع لمصلحته 15-13، ويخرج بانتصاره الثاني على التوالي، معززاً موقعه في صدارة المجموعة.